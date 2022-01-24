Кременчужанам розповіли, де візьмуть кошти на підвищені зарплати лікарям

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 559 Коментарів: 1

Нова ринкова заробітна плата, яку позаминулого тижня встановив Уряд, має бути нарахована в кожному закладі охорони здоров'я країни. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив під час селекторної наради з керівниками регіональних департаментів охорони здоров'я.

Вже наступного тижня НСЗУ завершить контрактування медичних закладів на 2022 рік. Тоді буде зрозуміло, який відсоток коштів направлятимуть саме у фонд оплати праці. Ті медичні заклади, які будуть неспроможні нарахувати заробітну плату у 13 500 та 20 000 гривень, отримають дофінансування за окремим механізмом.

Однак, ті лікарні, які штучно формуватимуть заборгованість, аби отримати додаткові кошти з бюджету, нестимуть відповідальність. Зокрема, Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах декларуватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату. Перевірки стосуватимуться й тих лікарень, які мають значні залишки коштів на своїх рахунках, але при цьому не спрямовують їх на фінансове забезпечення медичних працівників.

- Ми взяли на себе відповідальність забезпечити ринкову заробітну плату лікарям та медсестрам. І це наше спільне зобов'язання: міністерства, регіональних департаментів охорони здоров'я та керівників медичних закладів. Гідне фінансове забезпечення працівників має бути пріоритетом №1 для кожного керівника медустанови, – зазначив Віктор Ляшко.