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Кременчужанам розповіли, де візьмуть кошти на підвищені зарплати лікарям

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 559 Коментарів: 1

 

Ті лікарні, які штучно формуватимуть заборгованість, аби отримати додаткові кошти з бюджету, нестимуть відповідальність

Нова ринкова заробітна плата, яку позаминулого тижня встановив Уряд, має бути нарахована в кожному закладі охорони здоров'я країни. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив під час селекторної наради з керівниками регіональних департаментів охорони здоров'я. 

Зарплата кременчуцьких лікарів у січні зросте щонайменше до 20 тисяч гривень

Вже наступного тижня НСЗУ завершить контрактування медичних закладів на 2022 рік. Тоді буде зрозуміло, який відсоток коштів направлятимуть саме у фонд оплати праці. Ті медичні заклади, які будуть неспроможні нарахувати заробітну плату у 13 500 та 20 000 гривень, отримають дофінансування за окремим механізмом. 

Однак, ті лікарні, які штучно формуватимуть заборгованість, аби отримати додаткові кошти з бюджету, нестимуть відповідальність. Зокрема, Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах декларуватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату. Перевірки стосуватимуться й тих лікарень, які мають значні залишки коштів на своїх рахунках, але при цьому не спрямовують їх на фінансове забезпечення медичних працівників.

- Ми взяли на себе відповідальність забезпечити ринкову заробітну плату лікарям та медсестрам. І це наше спільне зобов'язання: міністерства, регіональних департаментів охорони здоров'я та керівників медичних закладів.  Гідне фінансове забезпечення працівників має бути пріоритетом №1 для кожного керівника медустанови, – зазначив Віктор Ляшко.
Підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч гривень: що каже мер Кременчука
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: зарплати лікарі підвищення НСЗУ
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Коментарі: 1

1 296
antikola:
Сьогодні, 16:34

наверное их возьмут из тех, которых не хватило для покупки зерна в госрезерв? 


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