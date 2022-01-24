Водій «гранатового» тролейбуса отримав нагороду від президента Зеленського

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 237 Коментарів: 4

Також державні нагороди присвоїли ще чотирьом жителям Полтавщини

Також державні нагороди присвоїли ще 4 жителям Полтавщини:

Президент України Володимир Зеленський до Дня Соборності України відзначив державними нагородами 5 мешканців Полтавщини. Серед них водій тролейбуса комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Олександр Лєбєдєв . Згідно з указом президента кременчужанин отримав звання «Заслужений донор України» .

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