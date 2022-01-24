Водій «гранатового» тролейбуса отримав нагороду від президента Зеленського
Сьогодні, 16:03
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Також державні нагороди присвоїли ще чотирьом жителям Полтавщини
Президент України Володимир Зеленський до Дня Соборності України відзначив державними нагородами 5 мешканців Полтавщини. Серед них водій тролейбуса комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Олександр Лєбєдєв. Згідно з указом президента кременчужанин отримав звання «Заслужений донор України».
Також державні нагороди присвоїли ще 4 жителям Полтавщини:
- Орден «За заслуги» I ступеня присвоєно голові наглядової ради акціонерного товариства «Гадяцьке бурякогосподарство” Олександру Суханю.
- Звання «Заслужений вчитель України» присвоєно учительці-методистові Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради Тетяні Устіловській.
- Заступнику головного лікаря комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради» Олександру Олійнику присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».
- Артисту Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя Олегові Шеремету присвоїли звання «Заслужений артист України».
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