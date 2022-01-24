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Водій «гранатового» тролейбуса отримав нагороду від президента Зеленського

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 237 Коментарів: 4

 

Також державні нагороди присвоїли ще чотирьом жителям Полтавщини

Президент України Володимир Зеленський до Дня Соборності України відзначив державними нагородами 5 мешканців Полтавщини. Серед них водій тролейбуса комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Олександр Лєбєдєв. Згідно з указом президента кременчужанин отримав звання «Заслужений донор України»

Також державні нагороди присвоїли ще 4 жителям Полтавщини:

  • Орден «За заслуги» I ступеня присвоєно голові наглядової ради акціонерного товариства «Гадяцьке бурякогосподарство” Олександру Суханю. 
  • Звання «Заслужений вчитель України» присвоєно учительці-методистові Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради Тетяні Устіловській. 
  • Заступнику головного лікаря комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради» Олександру Олійнику присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». 
  • Артисту Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя Олегові Шеремету присвоїли звання «Заслужений артист України».
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Автор: Альона Душенко
Теги: тролейбус КТУ донор кров донорство
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Коментарі: 4

1 296
antikola:
Сьогодні, 16:07

Державні нагороди в нас кожен день для кожного. Треба тільки зайти до магазину і подивитись на ціни.....


7 2
179
ЯмЩик:
Сьогодні, 17:26

здоровья


0 3
99
Альона Душенко:
Сьогодні, 17:32

Цитата: ЯмЩик

и чем если не секрет прославился водитель тролейбуса ???

Він заслужений донор України


2 1
179
ЯмЩик:
Сьогодні, 17:36

спасибо таким людям.




0 1

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