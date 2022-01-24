Кременчужанам розповіли, як скористатися програмою «Доступні ліки» (додано)

На Полтавщині у 453 аптеках можна отримати ліки за програмою реімбурсації, 82 з них знаходяться у невеличких неселених пунктах
За даними Національної служби здоров'я, на Полтавщині у 453 аптеках можна безоплатно чи з невеликою доплатою отримати ліки за програмою «Доступні ліки». При цьому 82 аптеки знаходяться у невеличких населених пунктах.
Програма «Доступні ліки» покриває медикаментозне лікування:
Інсуліни увійшли в програму реімбурсації з 1 жовтня 2021 року. У програму включено 76 препаратів інсуліну та їх аналоги швидкої, середньої, тривалої дії та комбіновані. З них 47 - повністю безоплатні. Це значно збільшило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування. Усього в Полтавській області 375 аптек відпускають інсуліни.
За весь час роботи е-рецепту за програмою «Доступні ліки» у Полтавській області погашено 1,38 млн рецептів. З них на інсуліни - 21,7 тис. е-рецептів.
Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря, який випише необхідний електронний рецепт. А саме:
Схема отримання електронного направлення у всіх лікарів однакова - пацієнт записується на прийом, лікар проводить огляд та виписує необхідний рецепт. Е-рецепт надходить на мобільний пацієнта у вигляді смс із унікальним номером та кодом підтвердження.
Якщо у пацієнта є визначена схема лікування, е-рецепт можна одержати у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта по телефону. Але про це потрібно заздалегідь домовитися з лікарем. Пацієнту на телефон надійде смс-повідомлення із номером рецепта і кодом підтвердження. А його близькі можуть отримати ці ліки і принести пацієнтові, у випадку якщо людина на карантині або їй важко пересуватися.
Знайти аптеку допоможе дашборд - «Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів». У лівому крайньому стовпчику потрібно вибрати область та населений пункт. Карта покаже перелік аптек, де пацієнтові можна отримати ліки.
У випадку, якщо у аптеці немає саме того лікарського засобу, який бажає отримати пацієнт, він не називає код підтвердження рецепта, і має змогу звернутися до іншої аптеки. Або замовити той лікарських засіб, який відсутній в аптеці у момент звернення. Це безоплатно. Аптека не має права відмовити у цій послузі, оскільки вона підписала договір з НСЗУ. Якщо пацієнту відмовили, потрібно звернутись до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Якщо у пацієнта немає телефону, то лікар, виписуючи електронний рецепт, роздрукує його у вигляді інформаційної пам’ятки на папері. Саме з цією пам’яткою потрібно йти в аптеку.
Додано
З повним переліком препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я за посиланням.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.