Кременчужанам розповіли, як скористатися програмою «Доступні ліки» (додано)

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 950 Коментарів: 3

На Полтавщині у 453 аптеках можна отримати ліки за програмою реімбурсації, 82 з них знаходяться у невеличких неселених пунктах

За даними Національної служби здоров'я, на Полтавщині у 453 аптеках можна безоплатно чи з невеликою доплатою отримати ліки за програмою «Доступні ліки». При цьому 82 аптеки знаходяться у невеличких населених пунктах.

Програма «Доступні ліки» покриває медикаментозне лікування:

від серцево-судинних хвороб;

від діабету 2 типу;

для профілактики інфарктів та інсультів;

від бронхіальної астми;

від розладів психіки та поведінки;

від епілепсії;

від нецукрового діабету;

інсулінозалежного діабету (1 тип).

Інсуліни увійшли в програму реімбурсації з 1 жовтня 2021 року. У програму включено 76 препаратів інсуліну та їх аналоги швидкої, середньої, тривалої дії та комбіновані. З них 47 - повністю безоплатні. Це значно збільшило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування. Усього в Полтавській області 375 аптек відпускають інсуліни.

За весь час роботи е-рецепту за програмою «Доступні ліки» у Полтавській області погашено 1,38 млн рецептів. З них на інсуліни - 21,7 тис. е-рецептів.

Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря, який випише необхідний електронний рецепт. А саме:

Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом ІІ типу електронний рецепт на «Доступні ліки» виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація. Так само і з «Доступними ліками» для профілактики інсультів та інфарктів.

Пацієнтам із нецукровим та інсулінозалежним діабетом електронний рецепт на десмопресин або інсулін може виписати ендокринолог або сімейний лікар. Але лікар, з яким укладена декларація, зможе виписати рецепт тільки після того як ендокринолог створив план лікування для пацієнта, де вніс усі необхідні призначення на ліки.

Пацієнтам із розладами психіки та поведінки електронний рецепт виписує виключно психіатр.

Пацієнтам із епілепсією електронний рецепт на ліки виписує невролог чи психіатр.

Схема отримання електронного направлення у всіх лікарів однакова - пацієнт записується на прийом, лікар проводить огляд та виписує необхідний рецепт. Е-рецепт надходить на мобільний пацієнта у вигляді смс із унікальним номером та кодом підтвердження.

Якщо у пацієнта є визначена схема лікування, е-рецепт можна одержати у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта по телефону. Але про це потрібно заздалегідь домовитися з лікарем. Пацієнту на телефон надійде смс-повідомлення із номером рецепта і кодом підтвердження. А його близькі можуть отримати ці ліки і принести пацієнтові, у випадку якщо людина на карантині або їй важко пересуватися.

Знайти аптеку допоможе дашборд - «Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів». У лівому крайньому стовпчику потрібно вибрати область та населений пункт. Карта покаже перелік аптек, де пацієнтові можна отримати ліки.

У випадку, якщо у аптеці немає саме того лікарського засобу, який бажає отримати пацієнт, він не називає код підтвердження рецепта, і має змогу звернутися до іншої аптеки. Або замовити той лікарських засіб, який відсутній в аптеці у момент звернення. Це безоплатно. Аптека не має права відмовити у цій послузі, оскільки вона підписала договір з НСЗУ. Якщо пацієнту відмовили, потрібно звернутись до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Якщо у пацієнта немає телефону, то лікар, виписуючи електронний рецепт, роздрукує його у вигляді інформаційної пам’ятки на папері. Саме з цією пам’яткою потрібно йти в аптеку.

Додано

З повним переліком препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я за посиланням.