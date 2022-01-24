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Кременчук, Полтавщина

Кременчужанам розповіли, як скористатися програмою «Доступні ліки» (додано)

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 950 Коментарів: 3

 

На Полтавщині у 453 аптеках можна отримати ліки за програмою реімбурсації, 82 з них знаходяться у невеличких неселених пунктах

За даними Національної служби здоров'я, на Полтавщині у 453 аптеках можна безоплатно чи з невеликою доплатою отримати ліки за програмою «Доступні ліки». При цьому 82 аптеки знаходяться у невеличких населених пунктах. 

Програма «Доступні ліки» покриває медикаментозне лікування:   

  • від серцево-судинних хвороб;
  • від діабету 2 типу;
  • для профілактики інфарктів та інсультів;
  • від бронхіальної астми;
  • від розладів психіки та поведінки;
  • від епілепсії;
  • від нецукрового діабету; 
  • інсулінозалежного діабету (1 тип).

Інсуліни увійшли в програму реімбурсації з 1 жовтня 2021 року. У програму включено 76 препаратів інсуліну та їх аналоги швидкої, середньої, тривалої дії та комбіновані. З них 47 - повністю безоплатні. Це значно збільшило доступ пацієнтів із цукровим діабетом до лікування. Усього в Полтавській області 375 аптек відпускають інсуліни. 

За весь час роботи е-рецепту за програмою «Доступні ліки» у Полтавській області погашено 1,38 млн рецептів. З них на інсуліни - 21,7 тис. е-рецептів. 

Для того, щоб отримати необхідні ліки, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря, який випише необхідний електронний рецепт. А саме: 

  • Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом ІІ типу електронний рецепт на «Доступні ліки» виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація. Так само і з «Доступними ліками» для профілактики інсультів та інфарктів.   
  • Пацієнтам із нецукровим та інсулінозалежним діабетом електронний рецепт на десмопресин або інсулін може виписати ендокринолог або сімейний лікар. Але лікар, з яким укладена декларація, зможе виписати рецепт тільки після того як ендокринолог створив план лікування для пацієнта, де вніс усі необхідні призначення на ліки.  
  • Пацієнтам із розладами психіки та поведінки електронний рецепт виписує виключно психіатр. 
  • Пацієнтам із епілепсією електронний рецепт на ліки виписує невролог чи психіатр. 

Схема отримання електронного направлення у всіх лікарів однакова - пацієнт записується на прийом, лікар проводить огляд та виписує необхідний рецепт. Е-рецепт надходить на мобільний пацієнта у вигляді смс із унікальним номером та кодом підтвердження. 

Якщо у пацієнта є визначена схема лікування, е-рецепт можна одержати у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта по телефону. Але про це потрібно заздалегідь домовитися з лікарем. Пацієнту на телефон надійде смс-повідомлення із номером рецепта і кодом підтвердження. А його близькі можуть отримати ці ліки і принести пацієнтові, у випадку якщо людина на карантині або їй важко пересуватися.

Знайти аптеку допоможе дашборд - «Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів». У лівому крайньому стовпчику потрібно вибрати область та населений пункт. Карта покаже перелік аптек, де пацієнтові можна отримати ліки. 

У випадку, якщо у аптеці немає саме того лікарського засобу, який бажає отримати пацієнт, він не називає код підтвердження рецепта, і має змогу звернутися до іншої аптеки. Або замовити той лікарських засіб, який відсутній в аптеці у момент звернення. Це безоплатно. Аптека не має права відмовити у цій послузі, оскільки вона підписала договір з НСЗУ. Якщо пацієнту відмовили, потрібно звернутись до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. 

Якщо у пацієнта немає телефону, то лікар, виписуючи електронний рецепт, роздрукує його у вигляді інформаційної пам’ятки на папері. Саме з цією пам’яткою потрібно йти в аптеку.  

Додано

З повним переліком препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки», можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Доступні ліки реімбурсація аптеки
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Коментарі: 3

1 438
hunter:
Сьогодні, 15:47

Добавьте перечень этих лекарств,ну очень будет интересно,главное что многие лекарства из списка уже не лечат людей,а еще добавляют побочку.Я говорю вот за эти від серцево-судинних хвороб; від діабету 2 типу; для профілактики інфарктів та інсультів;


3 1
603
1
Туся:
Сьогодні, 16:09

туди входять копійчані ліки, а щось дієве, імпортного виробництва, не проходить. А, ще пів дня треба підпирати стінку лікарняного кабінету, де повно простуди, грипу, ковіду, 


5 1
1 296
antikola:
Сьогодні, 16:17

Цитата: Туся

туди входять копійчані ліки, а щось дієве, імпортного виробництва, не проходить. А, ще пів дня треба підпирати стінку лікарняного кабінету, де повно простуди, грипу, ковіду, 

а ви хотіли мед, ще й ложкою...поки бідкаєтесь люди вже в шоколаді-

Українці витратили 1,7 млрд грн виплат вакцинованим із виділених 7,3 млрд грн.

 дивні люди вже другий рік поспіль зелені їх дурять, а вони продовжують вірити в якусь користь від тієї сарани....


3 7

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