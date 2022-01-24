У світлі останніх подій: у Кременчуці пройдуть навчання з домедичної допомоги

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 354

У Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги. Курс безкоштовний для всіх охочих. Кількість місць обмежена. Про це на своїй сторінці повідомив волонтер Роман Бутрімов. Тема: Зупинка критичних кровотеч. Захід - волонтерський, відвідати його зможуть лише повнолітні.

- У світлі останніх подій із нагнітанням військових та загалом ситуації із нашими північними сусідами - Мав багато запитів щодо тренінгу, тому швидко реагую. Кількість місць обмежена, - зауважив Роман Бутрімов.

Тренінг відбудеться цієї неділі 30 січня. Час та місце оголосять після запису.

Обов’язково:

1. Попередній запис. Прізвище, Ім‘я та номер телефону.

2. Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату, або дійсний негативний ПЛР-тест.

3. Маска і гумові рукавички із собою.

Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в Особисті повідомлення або за телефоном: 097-716-47-85.

По часу, тренінг триватиме близько 2- 2,5 години. Будуть теоретична та практична частини. Видатковий навчальний матеріал у мене є.

Із собою мати блокнот та ручку для нотаток.

Зберігайте спокій і до зустрічі на тренінгу!