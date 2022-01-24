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У світлі останніх подій: у Кременчуці пройдуть навчання з домедичної допомоги

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 354

 

Навчання лише за наявності сертифіката

У Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги. Курс безкоштовний для всіх охочих. Кількість місць обмежена. Про це на своїй сторінці повідомив волонтер Роман Бутрімов. Тема: Зупинка критичних кровотеч. Захід - волонтерський, відвідати його зможуть лише повнолітні.

- У світлі останніх подій із нагнітанням військових та загалом ситуації із нашими північними сусідами - Мав багато запитів щодо тренінгу, тому швидко реагую. Кількість місць обмежена, - зауважив Роман Бутрімов. 

Тренінг відбудеться цієї неділі 30 січня. Час та місце оголосять після запису.

Обов’язково:
1. Попередній запис. Прізвище, Ім‘я та номер телефону.
2. Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату, або дійсний негативний ПЛР-тест.
3. Маска і гумові рукавички із собою.
Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в Особисті повідомлення або за телефоном: 097-716-47-85.
По часу, тренінг триватиме близько 2- 2,5 години. Будуть теоретична та практична частини. Видатковий навчальний матеріал у мене є.
Із собою мати блокнот та ручку для нотаток.
Зберігайте спокій і до зустрічі на тренінгу!

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Автор: Альона Душенко
Теги: домедична допомога
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