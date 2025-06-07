Веслувальники Полтавщини перемогли на чемпіонаті України серед молоді та юніорів

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Веслувальники Полтавщини — кращі на чемпіонаті України серед юніорів та молоді до 23 років. Наші спортсмени здобули 15 золотих, 16 срібних та бронзових нагород. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавського ОВА Володимир Когут.

— Представники Полтави, Горішніх Плавнів і Кременчука гідно представили нашу область на змаганнях в Умані. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з цим досягненням. Пишаємося й бажаємо нових звершень, - написав він у своєму телеграм-каналі та назвав це неймовірним результатом.