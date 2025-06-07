Близько 80 поліцейських Полтавщини нагородили відзнаками президента «За оборону України»

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За понад три роки масштабної війни більше ніж півтори тисячі поліцейських Полтавщини були залучені до стабілізаційних заходів на звільнених територіях

Близько 80 поліцейських Полтавщини заохочено відзнакою Президента України «За оборону України». Нагороди отримали спецпризначенці, а також поліцейські різних територіальних підрозділів області, які з перших днів повномасштабного вторгнення гідно виконують бойові завдання у складі Сил безпеки й оборони України. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Нагородження відбулося в територіальних підрозділах поліції за дорученням начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— За понад три роки масштабної війни більше ніж півтори тисячі поліцейських Полтавщини були залучені до стабілізаційних заходів на звільнених територіях. Зведені загони допомагали населенню Куп’янського району Харківщини та Херсонської області повернутися до життя після окупації. Також вони проводили евакуацію людей з підтоплених територій після підриву російськими військовими греблі Каховської ГЕС. Нині значний відсоток поліцейських залучено до оборонних заходів на сході країни. Вдячний усім правоохоронцям, які щодня доводять свою вірність Присязі, захищаючи Україну та її громадян як на фронті, так і в тилу. Ці нагороди є символом державного визнання мужності й патріотизму наших колег. Дякую за службу. Тримаємо стрій. Переможемо! — зазначив генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.

Учора поліцейським Полтавщини, які виконують бойові завдання у складі Сил безпеки та оборони України, також вручали відзнаки Президента України «За оборону України». Були нагороджені 15 спецпризначенців батальйону поліції особливого призначення Головно управління Нацполіції Полтавщини. Бійці підрозділу від початку повномасштабного вторгнення РФ беруть безпосередню участь у забезпеченні оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави.



Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Кременчуцькій РВА рідним полеглих у бою за Україну поліцейських передали посмертні нагороди. Орденами «За мужність» III ступеня посмертно відзначили молодшого лейтенанта поліції Антона Сурженка та старшого сержанта поліції Павла Грищука. Обоє захисників служили у лавах Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».