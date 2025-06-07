На Полтавщині 28 жінок отримали почесне звання «Мати-героїня»

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 114

28 жінок із Полтавської області отримали почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Це державна нагорода для жінок, які народили та виховали до 8-річного віку щонайменше п’ятьох дітей, створили належні умови для розвитку, навчання, формування цінностей.

— Разом з відзнакою передбачена одноразова фінансова винагорода, яка буде виплачена після надходження коштів з держбюджету. Дякуємо за материнську мудрість, турботу і любов. Такі жінки – приклад великої сили та доброго серця, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня ми повідомляли, що шість жінок з Кременчуцького району отримали почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ президента підписано 9 травня.