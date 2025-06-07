На Полтавщині 28 жінок отримали почесне звання «Мати-героїня»

28 жінок із Полтавської області отримали почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Це державна нагорода для жінок, які народили та виховали до 8-річного віку щонайменше п’ятьох дітей, створили належні умови для розвитку, навчання, формування цінностей.
Нагадаємо, минулого тижня ми повідомляли, що шість жінок з Кременчуцького району отримали почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ президента підписано 9 травня.
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