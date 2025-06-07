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Росія створює штучні перепони щодо обміну військовополонених та репатріації тіл загиблих

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 115

 

Чи відбудеться цими вихідними або найближчими днями обмін військовополонених та репатріація тіл досі невідомо

Міністерство оборони України у суботу, 7 червня, звернулося до російської сторони із закликом не створювати штучні перепони для обміну військовополоненими та тілами загиблих військових. Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

— Закликаємо російську сторону не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в росію. В Стамбулі росіяни дали чітку обіцянку — починаючи з цих днів, провести обмін полонених за визначеними категоріями (важкопоранені, поранені, після 2000 року народження) та почати поетапну репатріацію тіл загиблих — російських в росію, українських в Україну. Українська сторона, на жаль, зіштовхнулась з черговими спробами «переграти» домовленості постфактум. Якщо зараз російська сторона відмовляється від того, що було обіцяно в Стамбулі, це вкотре ставить питання про рівень та спроможність російської перемовної групи. Домовленості, які були досягнуті, мають реалізовуватись саме так, як це було обговорено у Стамбулі та під час подальших технічних консультацій, — йдеться в повідомлення Міноборони.

Приводом для такої реакції Міноборони стала заява очільника переговорної групи РФ Володимира Мединського про нібито «перенесення обміну полоненими з Україною».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими також спростував цю заяву. Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу в Telegram.

— Сьогоднішні заяви російської сторони, не відповідають дійсності та попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл. Протягом останнього тижня команди з обох боків вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військовослужбовців та обміну полонених. Щодо обміну полонених — Україна подала списки на обмін, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин у Стамбулі: тяжко поранені, тяжко хворі, за формулою «всіх на всіх», а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони, — зазначають в повідомленні.

У пресслужбі Координаційного штабу також пояснили ситуацію з репатріацією тіл загиблих військовослужбовців.

— Щодо репатріації тіл — справді була досягнута домовленість. Дата — не була узгоджена. Натомість замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного процесу. На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті — у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок, — йдеться в повідомленні.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими закликали російську сторону «припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи, задля повернення людей в обидві сторони та чітко виконати домовленість найближчими днями».

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що 7 та 8 червня може відбутися обмін військовополоненими з Росією.

Нагадаємо, 25 травня завершився третій день обміну військовополонених у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. За два етапи обміну з російського полону повернувся 21 захисник з Полтавщини.

А 6 травня, відбувся черговий обмін військовополоненими. З російських катівень до України повернулися 205 військовослужбовців.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони військовополонені обмін полоненими полонені
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