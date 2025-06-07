Полтавська область лідирує в Україні за кількістю корів та виробництвом молока

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 37

Полтавська область утримує першість в Україні за чисельністю великої рогатої худоби та корів на сільськогосподарських підприємствах, а також є лідером серед регіонів за обсягами виробництва молока, забезпечуючи понад 15% валового надою в країні. Про це повідомила AgroReview.

Проте, за останні 5 років спостерігається поступове зменшення кількості корів у регіоні. З 2020 до 2024 року чисельність корів на Полтавщині скоротилася із 107,5 тисячі до 86,6 тисячі голів. Однак за перші чотири місяці 2025 року відбулося незначне зростання — до 87,1 тисячі голів.

— Варто відзначити, що менше цих тварин стало саме у приватних домогосподарствах — із 53 тисяч у 2020 році до 33,5 тисяч у 2025. Якщо говорити про сільськогосподарські підприємства, то поголів’я корів трималося приблизно на одному рівні — у межах 52-54 тисяч голів, — пише видання.

У 2024 році середній надій молока на одну корову в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області становив 8,6 тисячі кілограмів. Це на 12% перевищує аналогічний показник попереднього року.

Нагадаємо, учора ми писали, що аграрії Кременчуцького району завершили весняну посівну та повідомили, що і скільки цього року засіяли. Раніше ми писали, що аграрії Полтавщини цьогоріч засіяли понад 1,4 млн га під час весняної посівної кампанії.