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Сьогодні починаються Зелені свята: що означає Трійця та як її правильно святкувати

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 282

 

Вони присвячені триєдності Бога: Отця, Сина і Святого Духа

Трійця – одне з дванадцяти великих християнських свят, яке цьогоріч представники усіх конфесій святкують 8 червня. Християни відзначають це найважливіше й найсвітліше свято на 50-й день після Великодня. Воно присвячене триєдності Бога: Отця, Сина і Святого Духа. У народі Трійцю прозвали Зеленим святом, Зеленою неділею або П'ятидесятницею. Її святкують три дні: неділю, понеділок та вівторок. В Україні у XX столітті стало традицією на Трійцю поминати загиблих захисників країни.

Що означає Свята Трійця

Не кожен вірянин знає, що дати цього великого свята вибрали не просто так. За Новим Завітом через 50 днів після того, як воскрес Спаситель, відбулася інша значуща подія. Цього дня апостоли зібралися на горі помолитися. У цей момент на них зійшов Святий Дух і сталося те, що Ісус передбачив ще за життя. Його учні отримали дар проповідників і змогли говорити мовами різних народів. Завдяки цьому вони розійшлися по світу, щоб нести людям Слово Боже.

Перед цим святом відзначалось Вознесіння Господнє, під час якого Ісус Христос дав настанову йти і проповідувати всім народам, христячи їх ім’ям Отця і Сина і Святого Духа. У свято Трійці християни вшановують божественну особу в трьох іпостасях: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Особа Пресвятої Трійці є неподільною, нерозлучною, незмінною – це догма православної церкви.

Що не можна робити на Трійцю та як її святкувати

Українці Трійцю часто називають Зеленими святами, бо зазвичай до цього свята люди прикрашали свій дім гілками різної зелені. Їх несуть до храму, святять і кладуть у різних кімнатах будинку. Часто для цього обирають полин, м’яту або мелісу. Або ж гілля липи, клена чи дуба.

На Трійцю обов'язково потрібно відвідати богослужіння, взяти участь у Євхаристії, оскільки це найголовніший елемент святкування. У це свято в храмах проходять богослужіння, під час яких згадують про святу Трійцю - Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. За уставом церкви, цього дня священник одягає зелену ризу, престол також переоблачають у зелене.

Раніше українці плели на Трійцю вінки, а молодь співала, водила хороводи і просто веселилася. Оскільки цього дня не прийнято постити, можна накрити святковий стіл із різними смаколиками.

На Трійцю, як і на будь-яке велике церковне свято, забороняється важка фізична праця. Не можна працювати в городі, займатися будівництвом або іншими важкими справами. Також заборонена лайка, не можна сваритися, не можна виявляти ненависть. Ще в цей день, як і в будь-який інший, не можна ворожити.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Трійця Великдень свято
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