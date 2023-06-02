Свята Трійці: як виникло та як правильно святкувати кременчужанам

Цієї неділі, 4 червня, православні християни відзначають Трійцю. Це – одне з найважливіших свят православ'я. На запитання наших читачів щодо цього світлого свята «ДДС» попросили відповісти протоієрея Анатолія Куліша.
— Як виникло свято Святої Трійці?
— Взагалі це свято має декілька назв:
— Кажуть, що Свята Трійця показує триєдиність Бога: Отець, син і дух Святий. То Бог один чи їх три?
— Бог один, але в трьох особах. Це дуже важко сприйняти, проте світ, який є навколо нас – тривимірний. Спробую пояснити на декількох, м’яко кажучи, примітивних прикладах.
Тож, по-перше, усі фізичні предмети мають певну висоту, ширину і довжину. Хтось може виглядати схоже, поводитися схоже чи навіть говорити схоже. Але немає абсолютно двох ідентичних людей. Усі унікальні.
По-друге, за вченням Біблії (зараз це намагається підтвердити наука, оскільки повністю заперечити це у неї не вийшло) людина складається з трьох частин: тіла, душі та духу.
По-третє, якщо пояснювати Трійцю на зрозумілих нам поняттях, то можна використати таке, як H2O. Вода може бути у різних станах: рідкому, твердому і газоподібному (різні форми, але це все ж одна вода).
Ну, і наостанок. Якщо використовувати мову математики, то це не було б 1+1+1=3, а радше 1x1x1=1. Бог – є триєдиним Богом.
Трійця означає, що у Бога є три «особи», які мають однакові якості божества.
— У яких ознаках проявляє себе святий Дух у житті православного християнина?
— Перш за все Святий Дух «проводить роботу» (грубо кажучи) в серцях людей у всьому світі. У кожній людині закладена «Божественна свідомість», визнає вона це чи ні. Святий Дух доносить людям Божі істини, щоб за допомогою справедливих і достатніх аргументів переконати їх у тому, що вони – грішники. Відгук на це переконання приводить людину до спасіння.
Інша функція Святого Духу полягає у розподілі духовних дарів. У першому посланні апостола Павла до коринфян 12 глава описує духовні дари, що даються віруючим, аби вони могли функціонувати, як Тіло Христове на землі. Всі ці дари, як великі, так і малі, даються Святим Духом.
Також завдання Святого Духу полягає в принесенні плодів у нашому житті. Коли Він живе в нас, то приносить Свої плоди – любов, радість, мир, стійкість, доброту, щедрість, вірність, лагідність і вміння володіти собою (Послання апостола Павла до галатів, 5 глава, 22–23 вірші).
— Святий Дух – це сила чи особистість?
— Біблія навчає, що Святий Дух – третя Особа Пресвятої Трійці. Тобто Він – особистість, а не знеособлений предмет чи одна із сил Бога.
Також слід наголосити, шо у грецькій мові середній рід зазвичай позначає прості та незначні предмети або маленьких дітей і тварин, а чоловічий присвоюється найбільшим і найвизначнішим об'єктам. У мові грецькій кожний займенник, ужитий щодо Святого Духу – чоловічого роду.
— Чи може святий Дух діяти поза церквою? І як це виявляється?
— У Святому Письмі є такі слова: «Дух дише, де хоче» (Євангеліє від Іоана, 3 глава, 8 вірш). Дух Святий приносить Свої Дари кожній людині. Просто багато хто нехтує цими Дарами, відкидаючи їх. Це можуть бути як люди, які фізично присутні у Церкві, так і ті, які є поза нею. От коли ми у собі маємо плоди Святого Духа, гідно зберігаємо їх, ділимося ними (про них писав у попередньому запитанні) – то це ознака того, що Дух Святий живе у нас.
Просто Церква стимулює і пропагує життя за тими принципами, які дарують добрий грунт для того, аби виростити ці плоди.
— Люди часто цього дня прикрашають свої оселі зеленню. Звідки пішла ця традиція, наскільки вона правильна, і чи не несе в собі язичницьке коріння?
— У нас багато звичаїв і традицій беруть свій початок ще з дохристиянських часів. Проте, якщо ми відкинемо їх усі – це призведе до втрати нашої самобутності, нашої культури. Справді, прикрашання зеленню та квітами – то ще одна традиція дохристиянського періоду. Проте, вона сьогодні має трохи інше смислове навантаження: як ми прикрашаємо свої оселі та свої храми до цього свята, так, першочергово, маємо прикрашати й свої душі та серця, запрошуючи у них Святого Духа. Одна з молитов цього дня звернена саме до третьої Особи Пресвятої Трійці: «Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси та все наповнюєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди й вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші».
— Як правильно святкувати Трійцю? Які поради ви дасте нашим читачам?
— Правильно святкувати, як і кожне християнське свято: першочергово — молитвою у храмі; потім — відвідинами рідних та близьких, добрими справами, допомогою потребуючим і т.п. Фактично — то мої поради щодо святкування будь-якого свята.
— Що ви побажаєте нашим читачам напередодні цього свята?
— Аби, незважаючи ні на що, ви зуміли побачити у своєму житті Дари Святого Духу, виростили у своїй душі добрі плоди й щедро ділилися ними зі своїми рідними та близькими. Ну і знайдіть цього дня хоч трохи часу, аби серед метушні навколо побачити красу світу, у якому ми живемо; подякувати Богу за цю красу та попросити мудрості її зберігати, а не нищити.
Хай Всемилостивий Господь дає сил та внутрішньої рівноваги кожному з нас!
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