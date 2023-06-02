Свята Трійці: як виникло та як правильно святкувати кременчужанам

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 377 Коментарів: 1

Цієї неділі, 4 червня, православні християни відзначають Трійцю. Це – одне з найважливіших свят православ'я. На запитання наших читачів щодо цього світлого свята «ДДС» попросили відповісти протоієрея Анатолія Куліша.

— Як виникло свято Святої Трійці?

— Взагалі це свято має декілька назв:

Зішестя Святого Духа на апостолів (ця подія фактично поклала початок апостольської проповіді, що, своєю чергою, стало розповсюдженням віри в Ісуса Христа серед багатьох народів тогочасної Римської імперії (і не лише на її території); про подію можна прочитати у книзі Діянь святих апостолів);

П’ятидесятниця (свято з такою назвою було відоме ще у часи Старого заповіту – тоді святкувалася подія дарування Богом через пророка Мойсея 10 заповідей (Синайське законодавство); у Новому заповіті після зішестя Святого Духа для людства набрав чинності новий закон – Заповіді Любові. Ну і це свято святкується на 50—ий день після Воскресіння Христового (тому теж завжди вшановується у недільний день));

День Святої Трійці (стало загальновизнаним у IV столітті після ІІ Вселенського собору);

Зелені свята (народна назва свята; походить від того, що цього дня ми прикрашаємо свої оселі та храми зеленню і квітами).

— Кажуть, що Свята Трійця показує триєдиність Бога: Отець, син і дух Святий. То Бог один чи їх три?

— Бог один, але в трьох особах. Це дуже важко сприйняти, проте світ, який є навколо нас – тривимірний. Спробую пояснити на декількох, м’яко кажучи, примітивних прикладах.

Тож, по-перше, усі фізичні предмети мають певну висоту, ширину і довжину. Хтось може виглядати схоже, поводитися схоже чи навіть говорити схоже. Але немає абсолютно двох ідентичних людей. Усі унікальні.

По-друге, за вченням Біблії (зараз це намагається підтвердити наука, оскільки повністю заперечити це у неї не вийшло) людина складається з трьох частин: тіла, душі та духу.

По-третє, якщо пояснювати Трійцю на зрозумілих нам поняттях, то можна використати таке, як H2O. Вода може бути у різних станах: рідкому, твердому і газоподібному (різні форми, але це все ж одна вода).

Ну, і наостанок. Якщо використовувати мову математики, то це не було б 1+1+1=3, а радше 1x1x1=1. Бог – є триєдиним Богом.

Трійця означає, що у Бога є три «особи», які мають однакові якості божества.

— У яких ознаках проявляє себе святий Дух у житті православного християнина?

— Перш за все Святий Дух «проводить роботу» (грубо кажучи) в серцях людей у всьому світі. У кожній людині закладена «Божественна свідомість», визнає вона це чи ні. Святий Дух доносить людям Божі істини, щоб за допомогою справедливих і достатніх аргументів переконати їх у тому, що вони – грішники. Відгук на це переконання приводить людину до спасіння.

Інша функція Святого Духу полягає у розподілі духовних дарів. У першому посланні апостола Павла до коринфян 12 глава описує духовні дари, що даються віруючим, аби вони могли функціонувати, як Тіло Христове на землі. Всі ці дари, як великі, так і малі, даються Святим Духом.

Також завдання Святого Духу полягає в принесенні плодів у нашому житті. Коли Він живе в нас, то приносить Свої плоди – любов, радість, мир, стійкість, доброту, щедрість, вірність, лагідність і вміння володіти собою (Послання апостола Павла до галатів, 5 глава, 22–23 вірші).

— Святий Дух – це сила чи особистість?

— Біблія навчає, що Святий Дух – третя Особа Пресвятої Трійці. Тобто Він – особистість, а не знеособлений предмет чи одна із сил Бога.

Також слід наголосити, шо у грецькій мові середній рід зазвичай позначає прості та незначні предмети або маленьких дітей і тварин, а чоловічий присвоюється найбільшим і найвизначнішим об'єктам. У мові грецькій кожний займенник, ужитий щодо Святого Духу – чоловічого роду.

— Чи може святий Дух діяти поза церквою? І як це виявляється?

— У Святому Письмі є такі слова: «Дух дише, де хоче» (Євангеліє від Іоана, 3 глава, 8 вірш). Дух Святий приносить Свої Дари кожній людині. Просто багато хто нехтує цими Дарами, відкидаючи їх. Це можуть бути як люди, які фізично присутні у Церкві, так і ті, які є поза нею. От коли ми у собі маємо плоди Святого Духа, гідно зберігаємо їх, ділимося ними (про них писав у попередньому запитанні) – то це ознака того, що Дух Святий живе у нас.

Просто Церква стимулює і пропагує життя за тими принципами, які дарують добрий грунт для того, аби виростити ці плоди.

— Люди часто цього дня прикрашають свої оселі зеленню. Звідки пішла ця традиція, наскільки вона правильна, і чи не несе в собі язичницьке коріння?

— У нас багато звичаїв і традицій беруть свій початок ще з дохристиянських часів. Проте, якщо ми відкинемо їх усі – це призведе до втрати нашої самобутності, нашої культури. Справді, прикрашання зеленню та квітами – то ще одна традиція дохристиянського періоду. Проте, вона сьогодні має трохи інше смислове навантаження: як ми прикрашаємо свої оселі та свої храми до цього свята, так, першочергово, маємо прикрашати й свої душі та серця, запрошуючи у них Святого Духа. Одна з молитов цього дня звернена саме до третьої Особи Пресвятої Трійці: «Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси та все наповнюєш, Скарбе добра і життя Подателю, прийди й вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші».

— Як правильно святкувати Трійцю? Які поради ви дасте нашим читачам?

— Правильно святкувати, як і кожне християнське свято: першочергово — молитвою у храмі; потім — відвідинами рідних та близьких, добрими справами, допомогою потребуючим і т.п. Фактично — то мої поради щодо святкування будь-якого свята.

— Що ви побажаєте нашим читачам напередодні цього свята?

— Аби, незважаючи ні на що, ви зуміли побачити у своєму житті Дари Святого Духу, виростили у своїй душі добрі плоди й щедро ділилися ними зі своїми рідними та близькими. Ну і знайдіть цього дня хоч трохи часу, аби серед метушні навколо побачити красу світу, у якому ми живемо; подякувати Богу за цю красу та попросити мудрості її зберігати, а не нищити.

Хай Всемилостивий Господь дає сил та внутрішньої рівноваги кожному з нас!