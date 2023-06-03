У Потоках поблизу Кременчука можна зайнятися сапсерфінгом та покататися на каяках

Для кременчужан з’явилася можливість гарно та цікаво відпочити на Пслі. Кременчуцький міський клуб туристів отримав дозвіл на проведення занять в акваторії туристичної бази у Потоках. Тепер є де зайнятися сапсерфінгом та покататися на каяках. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила голова правління ГО «Кременчуцький міський клуб туристів» Оляна Колесник.

- Шановні однодумці!!

Міський клуб туристів отримав дозвіл на проведення занять в акваторії туристичної бази, без виходу на головне русло річки Псел,

Запрошую до нас на локацію в Потоки!! Працюємо кожен день з 10.00

Можливі ночівлі на туристичній базі, але за попереднім бронюванням)

Заняття з сапсерфінгу, каякінгу!! Як групові так і індивідуальні !!

Заняття безкоштовні, оплачуєте лише прокат техніки.

Влаштовуємо корпоративні івент- заняття, тім-білдінг.

Дитячі івент- пригоди, можливий аніматор!

Велосипедні групові прогулянки кожен день з 17.00 до 19.00

Благодійні вечори арт- терапії , майстер- класи , літературні вечори, музичні та співочі заходи, вистави - це все вже через тиждень. Про це напишу окремо!!

Ваш активний відпочинок - запорука сильної країни !!

Приходьте за здоров’ям та настроєм !!!

Бронь і питання тут:

https://t.me/pro_weekend

Або тут +380677525281, - написала Оляна Колесник.