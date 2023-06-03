У Потоках поблизу Кременчука можна зайнятися сапсерфінгом та покататися на каяках

Кременчуцький міський клуб туристів отримав дозвіл на проведення занять в акваторії туристичної бази у Потоках
Для кременчужан з’явилася можливість гарно та цікаво відпочити на Пслі. Кременчуцький міський клуб туристів отримав дозвіл на проведення занять в акваторії туристичної бази у Потоках. Тепер є де зайнятися сапсерфінгом та покататися на каяках. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила голова правління ГО «Кременчуцький міський клуб туристів» Оляна Колесник.
- Шановні однодумці!!
Міський клуб туристів отримав дозвіл на проведення занять в акваторії туристичної бази, без виходу на головне русло річки Псел,
Запрошую до нас на локацію в Потоки!! Працюємо кожен день з 10.00
Можливі ночівлі на туристичній базі, але за попереднім бронюванням)
Заняття з сапсерфінгу, каякінгу!! Як групові так і індивідуальні !!
Заняття безкоштовні, оплачуєте лише прокат техніки.
Влаштовуємо корпоративні івент- заняття, тім-білдінг.
Дитячі івент- пригоди, можливий аніматор!
Велосипедні групові прогулянки кожен день з 17.00 до 19.00
Благодійні вечори арт- терапії , майстер- класи , літературні вечори, музичні та співочі заходи, вистави - це все вже через тиждень. Про це напишу окремо!!
Ваш активний відпочинок - запорука сильної країни !!
Приходьте за здоров’ям та настроєм !!!
Бронь і питання тут:
Або тут +380677525281, - написала Оляна Колесник.
Варто додати, що доїхати до села Потоки можна дуже зручно та дешево на тролейбусі №7 (вартість проїзду – 10 грн). Виходити на зупинці «Ерудит».
Тож, варто відкликнутися на запрошення й поїхати за здоров’ям та гарним настроєм.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.