Внаслідок ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини, ще двоє травмовані

Жахливе ДТП сталася сьогодні, 3 червня, близько 16.20, неподалік села Петрівка на автодорозі Полтава-Диканька.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.
За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автомобіля Subaru, під керуванням 40-річного водія та автомобіля Renault, під керуванням 20-річного водія.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та слідче управління поліції Полтавщини. З’ясовуються причини та обставини ДТП.
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