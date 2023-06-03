Внаслідок ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини, ще двоє травмовані

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 793 Коментарів: 1

Жахливе ДТП сталася сьогодні, 3 червня, близько 16.20, неподалік села Петрівка на автодорозі Полтава-Диканька.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автомобіля Subaru, під керуванням 40-річного водія та автомобіля Renault, під керуванням 20-річного водія.

- Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля Subaru, а також три пасажири: 13-річний хлопчик, 41-річна та 73-річна жінка. Ще одна пасажирка, 11-річна дівчинка, доставлена до лікарняного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Окрім того, тілесні ушкодження також отримав водій автомобіля Renault, який також доставлений до лікарняного закладу для надання йому допомоги, - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції та слідче управління поліції Полтавщини. З’ясовуються причини та обставини ДТП.