Чорноморець, ворон і матера: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Катя Бльостка «Матера вам не наймичка, або чому діти – це прекрасно…»

Катя Бльостка – «матера» чотирьох синів, блогерка. Народилась і виросла на Рівненщенні. У 2014 році переїхала у США.

Немає значення, планували ви дітей чи ні, дивлячись на дві смужки тесту на вагітність, жінка все одно переживатиме купу суперечливих емоцій. І чоловік, коли дізнається, до речі також.

Ця книжка про реальне, живе, неідеальне материнство. Про матеру, яка через призму самоіронії та гумору, намагається день перестоять і ніч передержатись. Від тесту на вагітність до баталій у садочку. Про перші купання, зуби, соплі й незручні питання.

А ще ця книжка для мам, щоб підтримати і надихнути; майбутніх мам, щоб налаштуватись і знати, чого чекати; бабусь, щоб згадати і пережити знову; і татусів, щоб краще розуміти всіх цих дам.