Чорноморець, ворон і матера: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Ганна Ткаченко «Політ ворона. Доля отамана»
Змалку Грицько вирізнявся серед однолітків своєю силою та нестримним бажанням верховодити. Увесь Цареборисів дивувався, що то за чоловік росте. Мав сталеву волю, гострий розум та непримиримість до несправедливості. Старі діди, бачачи щоденні Грицькові витівки, інколи казали: «Росте майбутній отаман. Справжній характерник». А коли настав час боронити рідні терени від червоних, Грицько із шаблею пішов на ворога. Він, «Чорний ворон» Теплинського лісу, той, кого не брали кулі, став страшним сном для ворогів. Невловимивий, безсмертний – казали, мати заговорила його від смерті. Але погибель не завжди приходить від кулі.
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Андрій Криштальський «Чорноморець, матінко»
Чорноморець – невловимий боєць УПА, на якого полюють сталінські агенти. Завдяки хоробрості, таланту та народній підтримці йому вдається обходити ворожі пастки. Однак зрадник з найближчого кола побратимів ставить під загрозу життя не лише Чорноморця, але і його близьких. Чи завжди доля буде привітною до нього? І чи вдасться легендарному воякові врятувати кохану?
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Катя Бльостка «Матера вам не наймичка, або чому діти – це прекрасно…»
Катя Бльостка – «матера» чотирьох синів, блогерка. Народилась і виросла на Рівненщенні. У 2014 році переїхала у США.
Немає значення, планували ви дітей чи ні, дивлячись на дві смужки тесту на вагітність, жінка все одно переживатиме купу суперечливих емоцій. І чоловік, коли дізнається, до речі також.
Ця книжка про реальне, живе, неідеальне материнство. Про матеру, яка через призму самоіронії та гумору, намагається день перестоять і ніч передержатись. Від тесту на вагітність до баталій у садочку. Про перші купання, зуби, соплі й незручні питання.
А ще ця книжка для мам, щоб підтримати і надихнути; майбутніх мам, щоб налаштуватись і знати, чого чекати; бабусь, щоб згадати і пережити знову; і татусів, щоб краще розуміти всіх цих дам.
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