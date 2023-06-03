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На Полтавщині почастішали випадки порушень жителями області комендантської години

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 194

 

Дотримання комендантської години – необхідність воєнного стану

На Раді оборони Полтавської області проговорили безпекову ситуацію.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, наголошуючи, що обмеження воєнного часу на Полтавщині продовжують діяти.

За його словами на Раді оборони військові та правоохоронці акцентували на тому, що почастішали випадки, коли жителі регіону порушують комендантську годину. В області протягом тижня щодня фіксують до десяти, а часом й більше випадків руху автомобілів після опівночі.

- Наголошую: комендантська година на Полтавщині діє! Вона триває з 00.00 до 04.00. Усі мають її дотримуватися! Водіїв це теж стосується! Це питання безпеки. Перебуваючи на вулиці в цей період, ви додаєте роботи правоохоронцям і військовій службі правопорядку, адже вони мають перевірити кожну людину і з'ясувати причину порушення, - зазначив Дмитро Лунін.

Очільник Полтавської ОВА наголошує, що дотримання комендантської години – це необхідність та відповідальність кожного жителя області, організації, підприємства, установи.

- Війна триває! Якщо хтось раптом став менше це відчувати, то тільки завдяки важкій роботі Сил оборони України. Наш обов'язок – максимально їм допомогти. Зокрема й суворо дотримуючись безпекових вимог. Тримаємо стрій! Все буде Україна, - закликає Дмитро Лунін.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Рада оборони комендантська година порушення
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