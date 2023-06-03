На Полтавщині почастішали випадки порушень жителями області комендантської години

На Раді оборони Полтавської області проговорили безпекову ситуацію.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, наголошуючи, що обмеження воєнного часу на Полтавщині продовжують діяти.
За його словами на Раді оборони військові та правоохоронці акцентували на тому, що почастішали випадки, коли жителі регіону порушують комендантську годину. В області протягом тижня щодня фіксують до десяти, а часом й більше випадків руху автомобілів після опівночі.
Очільник Полтавської ОВА наголошує, що дотримання комендантської години – це необхідність та відповідальність кожного жителя області, організації, підприємства, установи.
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