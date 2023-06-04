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Філателістична новинка: ввели в обіг поштовий блок «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього»

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 204

 

У цьому випуску марки, конверт і поштівка. Також випустили тематичний магніт

1 червня, до Дня захисту дітей, «Укрпошта» ввела в обіг поштовий блок «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього», присвячений маленьким українцям, які постраждали через ворожу військову агресію та стали свідками цієї жорстокої реальності.

За інформацією національного поштового оператора, у цьому випуску використані роботи фіналістів однойменного дитячого конкурсу ескізів, оголошеного Укрпоштою у квітні — Олександри Федорчук, Вероніки Іванцова, Олександри Бушинська, Анастасії Мисько, Варвари Колєсової.


 

Окрім поштового блоку випуск містить конверт «Перший день» С5, художній конверт С6 і листівку.

Тираж блоку — 135 000 екземплярів.

Кількість марок в блоці — 5. Номінал кожної марки — U+8 (еквівалент 12 грн та 8 грн благодійного внеску).

Вартість блоку — 100 грн.

 

Також випустили набір магнітів «Діти Перемоги» з благодійною складовою (40 грн з кожного набору йтиме на закупівлю залізних пташок для ЗСУ).

Раніше ми писали, що «Укрпошта» випустила аудіолистівки з сучасними героями України «Борітеся – Вже поборюєте».

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: філателія Укрпошта марки конверти поштівки ввели в обіг поштовий блок діти Міжнародний день захисту дітей
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