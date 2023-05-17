«Укрпошта» випустила аудіолистівки з сучасними героями України «Борітеся – Вже поборюєте»

12 листівок — 14 історій сучасних героїв, записаних їхніми голосами: бійці, волонтери, музиканти, журналісти, працівники критичної інфраструктури звертаються до всіх українців нагадуючи, як важливо продовжувати боротися
В Україні презентували серію благодійних аудіолистівок, що «говорять» голосами сучасних українських героїв, які стали символами боротьби на військовому, волонтерському, медичному, економічному та інформаційному фронтах. Проєкт «Борітеся – Вже поборюєте» складається з 12 листівок, кожна з яких містить QR-код, який веде на аудіо з історією. Про це повідомили в АТ «Укрпошта».
Кожна листівка випущена тиражем всього 10 тис. штук. Весь прибуток буде спрямовано на закупівлю «залізних пташок» для Збройних сил України. Листівку можна відправити в будь-яке місто чи країну, і таким чином, голоси українських героїв зазвучать по всьому світу.
В «Укрпошті» зазначили, що в основу головної ідеї проєкту «Борітеся – вже поборюєте» лягли столітні адаптовані слова Тараса Шевченка – символу волелюбності, нескореності, боротьби за свободу, права та незалежність.
«Борітеся – вже поборюєте» – слова, які наближають віру в перемогу та нагадують, що це вже відбувається. Ці слова актуальні й сьогодні, адже боротьба за незалежність триває, Україна в умовах війни з РФ знову змушена виборювати свою свободу.
Як розповіли в «Укрпошті», листівки містять історії сучасних героїв України:
- Листівки, які ми сьогодні презентуємо, - це також спосіб підтримати зв’язок цивільного населення з волонтерами, військовими, родичами, які вимушено знаходяться далеко. Це спосіб нагадати всім, хто має можливість ходити на роботу, зустрічатися з друзями, жити звичним життям, що війна ще триває і кожен може та має зробити свій вклад в перемогу, як це роблять герої наших листівок.
Для «Укрпошти» «голосові» листівки – це зовсім новий формат. Але незмінним залишається те, що вони так само об’єднують людей по всьому світу ідеєю боротьби за майбутнє, боротьби добра проти зла і, головне, надихнуть підтримувати українців в нашій щоденній боротьбі доти, доки Україна, а з нею і весь цивілізований світ, остаточно і безповоротно переможе.
Вже скоро історії сучасних героїв, які борються та вже поборюють світове зло в особі Росії на інформаційному, культурному, воєнному фронтах, зазвучать в усіх куточках світу і, впевнений, знайдуть у серцях тисяч людей відгук, що трансформується в бажання ще більше підтримати Україну, - розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
Пошуком ілюстраторів та залученням героїв проєкту займалася креативна команда MO3GI Group. Спеціально для створення листівок були запрошені 12 ілюстраторів, кожен з яких привніс відчуття свого власного візуального стилю, щоб посилити сенс історій, які розповідали герої. До речі, одну з листівок, а саме листівку з командиром Азову Денисом Прокопенко, намалювала його дружина Катерина.
Придбати листівки «Борітеся – Вже поборюєте» із зображенням героїв можна в центральних відділеннях «Укрпошти» в обласних центрах і на сайті. Вартість листівки – 40 грн. Весь прибуток буде спрямовано на дрони для Збройних сил України.
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