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«Укрпошта» випустила аудіолистівки з сучасними героями України «Борітеся – Вже поборюєте»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 98

 

12 листівок — 14 історій сучасних героїв, записаних їхніми голосами: бійці, волонтери, музиканти, журналісти, працівники критичної інфраструктури звертаються до всіх українців нагадуючи, як важливо продовжувати боротися

В Україні презентували серію благодійних аудіолистівок, що «говорять» голосами сучасних українських героїв, які стали символами боротьби на військовому, волонтерському, медичному, економічному та інформаційному фронтах. Проєкт «Борітеся – Вже поборюєте» складається з 12 листівок, кожна з яких містить QR-код, який веде на аудіо з історією. Про це повідомили в АТ «Укрпошта».

Кожна листівка випущена тиражем всього 10 тис. штук. Весь прибуток буде спрямовано на закупівлю «залізних пташок» для Збройних сил України. Листівку можна відправити в будь-яке місто чи країну, і таким чином, голоси українських героїв зазвучать по всьому світу.

 

В «Укрпошті» зазначили, що в основу головної ідеї проєкту «Борітеся – вже поборюєте» лягли столітні адаптовані слова Тараса Шевченка – символу волелюбності, нескореності, боротьби за свободу, права та незалежність.

«Борітеся – вже поборюєте» – слова, які наближають віру в перемогу та нагадують, що це вже відбувається. Ці слова актуальні й сьогодні, адже боротьба за незалежність триває, Україна в умовах війни з РФ знову змушена виборювати свою свободу.

 

Як розповіли в «Укрпошті», листівки містять історії сучасних героїв України:

  • Історія волонтерки Тати Кеплер, яка з початку повномасштабного вторгнення разом зі своєю командою об’їздила близько сотні населених пунктів – сірі зони, звільнені від росіян, ті, в які не доїжджають ані інші волонтери, ані лікарі.
  • Історія відомого всім пілота-винищувача, майора повітряних сил ЗСУ Вадима «Karaya» Ворошилова, який знищив 5 ворожих дронів на Вінниччині, відвівши від міста свій літак.
  • Історія, яка демонструє силу та незламність духу, належить військовому Олександру Будьку з позивним «Терен», який внаслідок влучення російського снаряда втратив обидві ноги й зараз готується брати участь у спеціальних змаганнях для військових.
  • Голос «Азовсталі» Катерина «Пташка» Поліщук, яка обороняючи Маріуполь потрапила у полон та не зламалася, також розповість свою історію, що надихає.
  • Одним з героїв листівок став і легендарний командир полку «Азов» Денис «Редис» Прокопенко, історію якого записала дружина Катерина.
  • Ігор Лаченков – журналіст й автор каналу «Лачен пише», який у свої 23 роки збирає мільйони гривень за добу на потреби ЗСУ, розповість, що мотивує його продовжувати боротьбу на інформаційному фронті.
  • Ще одна героїня проєкту – співачка та військова Анастасія Шевченко, більш відома як Стасік, яка заспівала одну з найвідоміших пісень війни «Колискова для ворога».
  • Листівки, присвячені тим, хто вже майже рік сталево тримає оборону Східного напрямку («Оборонці»), тим, хто відновлює рух у тилу та на деокупованих територіях, тим, хто щодня рятує життя, хто відкриває двері свого бізнесу, та тих, хто поновлює електромережі після обстрілів, забезпечуючи українців теплом та світлом.

 

- Листівки, які ми сьогодні презентуємо, - це також спосіб підтримати зв’язок цивільного населення з волонтерами, військовими, родичами, які вимушено знаходяться далеко. Це спосіб нагадати всім, хто має можливість ходити на роботу, зустрічатися з друзями, жити звичним життям, що війна ще триває і кожен може та має зробити свій вклад в перемогу, як це роблять герої наших листівок.

Для «Укрпошти» «голосові» листівки – це зовсім новий формат. Але незмінним залишається те, що вони так само об’єднують людей по всьому світу ідеєю боротьби за майбутнє, боротьби добра проти зла і, головне, надихнуть підтримувати українців в нашій щоденній боротьбі доти, доки Україна, а з нею і весь цивілізований світ, остаточно і безповоротно переможе.

Вже скоро історії сучасних героїв, які борються та вже поборюють світове зло в особі Росії на інформаційному, культурному, воєнному фронтах, зазвучать в усіх куточках світу і, впевнений, знайдуть у серцях тисяч людей відгук, що трансформується в бажання ще більше підтримати Україну, - розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

 

Пошуком ілюстраторів та залученням героїв проєкту займалася креативна команда MO3GI Group. Спеціально для створення листівок були запрошені 12 ілюстраторів, кожен з яких привніс відчуття свого власного візуального стилю, щоб посилити сенс історій, які розповідали герої. До речі, одну з листівок, а саме листівку з командиром Азову Денисом Прокопенко, намалювала його дружина Катерина.

 

Придбати листівки «Борітеся – Вже поборюєте» із зображенням героїв можна в центральних відділеннях «Укрпошти» в обласних центрах і на сайті. Вартість листівки – 40 грн. Весь прибуток буде спрямовано на дрони для Збройних сил України.

Раніше ми писали, що українці обрали ескіз поштової марки, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Укрпошта
Теги: флателія Укрпошта поштівки герої допомога ЗСУ
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