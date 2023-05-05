Українці обрали ескіз поштової марки, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей

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Завершилося опитування на кращий ескіз поштової марки поштової марки, присвяченої Міжнародному дню захисту дітей. Переможець — ескіз «Найзаповітніша мрія».

За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, понад 457 359 тис. українців долучилися до опитування в застосунку «Дія», ще понад 11 450 тис. проголосували на сторінках «Укрпошти» та її генерального директора Ігоря Смілянського у соцмережах.

Як розподілилися голоси

Найзаповітніша мрія — 218 969 голосів

Все буде Україна — 56 505 голосів

Жовто-блакитні мрії — 49 404 голосів

Щастя — це бути вдома — 48 988 голосів

Голуб миру — 43 012 голосів

По дорозі в майбутнє — 34 750 голосів

Планета Україна — 17 177 голосів

— Переміг ескіз — «Найзаповітніша мрія»! І це не дивно, бо те світле українське майбутнє має початися з нашої перемоги, з повернення рідних додому. Найкращі та найбільш емоційні марки — це марки, які обирають самі українці. Впевнений, що саме так відбулось і цього разу. Майже 500 тисяч українців проголосували за марку, яку ми присвятимо Міжнародному дню захисту дітей, — розповів Ігор Смілянський. — Але, враховуючи тисячі коментарів, які підтримали інших наших учасників (а нагадую, тут всі художники — це діти), окрім роботи-переможця у поштовому випуску «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього», ми додатково надрукуємо найбільш рейтингові дитячі роботи фінального голосування.

Поштовий блок буде доступний до продажу вже 1 червня в Міжнародний день захисту дітей.

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