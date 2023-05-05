Кременчук, схилившись на коліна, попрощався з воїном В’ячеславом Новіковим із «Чорних запорожців»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 724

Сьогодні, 5 травня, у Кременчуці попрощалися з військовим В’ячеславом Новіковим, який помер 3-го травня після довготривалої хвороби у Полтаві. В’ячеслав був молодшим сержантом, водієм 2 кулеметного взводу 1 механізованого батальйону, військової частини А-2167.

Прощання з військовим відбулося у Палаці культури, де вшанувати його пам'ять прийшли рідні, знайомі та представники міської влади.

В’ячеслав Миколайович Новіков народився 2 грудня 1969 року у Кременчуці. Після закінчення середньої школи №8, навчався у ПТУ №19 за спеціальністю оператор. Тривалий час він працював на Кременчуцькому НПЗ на устаткуванні сіркоочищення.

— Сьогодні наше місто у жалобі, ми проводжаємо молодшого сержанта В’ячеслава Новікова. З початком війни у 2014 році він підписав контракт з 72-ю військовою частиною, щоб захищати нашу батьківщину. Там він отримав поранення, тривалий час лікувався. Згодом звільнився зі служби й працював на будівництві. Як працівник був дуже кмітливий і працьовитий. На будівництві він займався зварювальними роботами, хоча він оператор, але оволодів цією спеціальністю. Проте з початку активних бойових дій у 2022 році першим прибув до нашого Кременчуцького РТЦК та СП. Оскільки він був досвідченим військовим, то його направили у його бригаду. Він тривалий час був у зоні бойових дій. Знову отримав поранення, його відправили до шпиталю, й у відпустці на відновлення йому стало погано. Його направили в одну з лікарень Полтави, де він помер. Й сьогодні ми з ним прощаємося. У нього багато нагород, оскільки він учасник АТО та ООС, також у нього є нагорода за захист батьківщини. Поруч із труною знаходиться рідний брат В’ячеслава, який зараз також воює. Бачите, яка сім'я, де чоловіки знаходяться там де мають бути — на захисті нашої батьківщини. Наша пам'ять про нього буде вічною, — розповів військовий з позивним «Художник».

Схилившись на коліно, кременчужани утворили живий коридор та віддали шану загиблому захиснику України. Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.