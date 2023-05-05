На Полтавщині 3-річна дитина впала у колодязь

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Хлопчика витягли рятувальники, але він у тяжкому стані

4 травня близько 18.00 на вулиці Центральній в с. Бухуни Миргородського району у колодязь глибиною близько 10 метрів впала 3-річна дитина. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

Надзвичайники, які прибули на місце події, витягли хлопчика на поверхню та передали медикам. До проведення рятувальних робіт залучалися троє рятувальників 3-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

За інформацією департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації, о 18.23 хлопчика привезли до Шишацької ЦРЛ із загальним переохолодженням, закритою черепно-мозковою травмою та набряком мозку. Стан його здоров’я – тяжкий.

За попередніми даними, дитина впала до колодязя у власному дворі через необережність.

За інформацією т.в.о. начальника сектору поліцейської діяльності №1 (селище Шишаки) Миргородського райвідділу Михайла Антоненка, на даний час малюку надають необхідну лікарську допомогу – стан дитини стабільний, середньої тяжкості.

Як встановили поліцейські на місці події, під хлопчиком провалилися дошки, якими накрили отвір колодязя. Це сталося на подвір’ї будинку, в якому він мешкає разом з матір’ю. Попередньо відомо, що жінка в цей момент зайшла на кілька хвилин до будинку.

Вивченням обставин події та умов, в яких виховується дитина, займається інспектор ювенальної превенції. Триває перевірка.