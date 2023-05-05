Україна повернула тіла 80 загиблих оборонців

5 травня повернули додому тіла 80 полеглих захисників України, повідомили у Мінінтеграції. Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.
Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
У міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти:
Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном:
У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
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