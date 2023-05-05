Україна повернула тіла 80 загиблих оборонців

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 203

Їх передадуть родичам для гідного поховання

5 травня повернули додому тіла 80 полеглих захисників України, повідомили у Мінінтеграції. Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

«Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

У міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти:

0 800 339 247.

Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном:

(099) 792-01-26.

У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.



