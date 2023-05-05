На Полтавщині двох людей прямо на їхніх подвір'ях покусали змії

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 703

На Полтавщині двох людей покусали змії прямо на їхніх подвір'ях. Про це повідомляє департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації.

3-го травня о 18.31 до лікарні інтенсивного лікування «Лубенська» з діагнозом «укус змії» госпіталізували одну постраждалу людину, а 4 травня о 14.40 до ЦРЛ Полтави з таким же діагнозом – іншу.

Стан здоров’я обох потерпілих – середньої тяжкості.

Раніше ми пояснювали, що робити кременчужанам при зустрічі зі зміями.