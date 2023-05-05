Кременчуцька станція переливання крові має велику потребу в донорах з ІІІ групою крові

Кременчуцька станція переливання крові має велику потребу в донорах з В(lll) резус-негативною та В(lll) резус-позитивними групами крові. Про це стало відомо від заступника керівника з організаційно-методичної роботи станції Світлани Каплатої.
Зверніть увагу, що у першу середу кожного місяця донорів з Горішніх Плавнів забирає автобус. Записатися на поїздку до станції переливання крові можна за телефоном 098-986-26-26 (Людмила Михайлівна).
Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.