Домашнє насильство, наркозлочин та пожежа на балконі: як минула доба на Кременчуччині

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Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла без надзвичайних подій та резонансних злочинів. Проте рятувальникам довелося двічі виїжджати на гасіння пожежі.

Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 4 травня, у Кременчуці на вулиці Київській на балконі квартири на 5-му поверсі 9 поверхового житлового будинку виникла пожежа. Сповіщення до Служби порятунку надійшло о 12.22. В ліквідації пожежі брали участь рятувальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 3 одиниці техніки

Через сильне задимлення їм довелося використовувати апарати захисту органів дихання та зору. О 12.57 год пожежа була ліквідована. Вогнем знищено два дерев’яні вікна, шпалери та речі, що були у вжитку та пошкоджено пластикові двері й вікно. Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано.

Вчора увечері до Служби порятунку м. Кременчук надійшло сповіщення про пожежу сміття поза межами населеного пункту села Недогарки.

На місце пожежі було направлено рятувальників місцевої пожежної охорони села Піщане. О 22.20 год пожежа була локалізована, а о 23.35 - ліквідована. Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано.

Причина виникнення пожеж встановлюються.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 5 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів. Щодо усіх них склали адміністративні протоколи за домашнє насильство. Також було затримано одну особу за правопорушення, пов’язане з незаконним обігом наркотичних речовин. Відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Патрульна поліція вчора затримала 4-х водіїв за кермом автівок напідпитку. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.