Під Кременчуком підтоплено 35 дачних садиб: рівень води у Дніпрі піднявся на 5-10 см

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 5 травня у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,4 метра, у нижньому - 66,2 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА.

У порівнянні з вчорашнім днем рівень води піднявся на 5-10 сантиметрів.

Підтопленими залишаються 35 домогосподарств. З них 15 домогосподарств у дачному кооперативі «Політ», 10 – у кооперативі «Івки» та 10 – у кооперативі «Дніпровський залив».

Кременчуцьке районне управління ДСНС повідомляє, що з підтоплених територій у безпечне місце було евакуйовано 3-х людей – їх одягнули у захисні костюми «Л-1» та вивели пішки. Рятувальники також відбуксували до суходолу автівку «Лада».