Під варту на 2 місяці взяли податківця, який «відмазував від мобілізації»

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До 24 червня взяли під варту податківця з Кременчука, його підозрюють у співорганізації ухиляння призовників від мобілізації за $4500. Він також має внести заставу — 322 000 гривень. Рішення ухвалив Октябрський районний суд Полтави.

Підозрюваний є головним інспектором відділу адміністрування акцизного податку Кременчуцької державної податкової інспекції. Провадження розпочали 10 березня за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди).

За матеріалами слідства, податківця до корупційної схеми залучили військові посадовці: організатори мали вносити в офіційні документи неправдиві дані щодо непридатності до служби охочих уникнути мобілізацію та виключити їх з військового обліку. Вартість - $4500.

Підозрюваний інспектор податкової мав розшукувати чоловіків, які за гроші хотіли б уникнути мобілізації. Також підсудний мав забирати у них готівку та передавати іншим учасникам корупційної схеми.

3 березня підозрюваний перебуваючи у приміщенні Кременчуцької державної податкової інспекції запропонував своєму знайомому за 4 000 доларів оформити документи, які звільняють від призову. Через три тижні підозрюваний повідомив, що сума зросла до 4,5 тисячі доларів й пізніше отримав гроші. А 25 квітня у приміщенні податкової інспектор передав знайомому офіційний висновок ВЛК з підробною інформацією, який також був внесений до військового квитка. Маючи цей документ чоловік без проблем міг перетнути кордон. Податківця затримали у той же день, а 26 квітня йому оголосили підозру.

Суд повністю задовольнив клопотання прокурора (60 діб тримання під вартою або заставу в понад 300 000 гривень) враховуючи обґрунтовані підтвердження ризиків, що підозрюваний податківець може переховуватися від досудового слідства та незаконно впливати на свідків.