Бензин та дизельне пальне сьогодні подешевшали: які ціни на заправках Полтавщини 5 травня

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Два оператори ринку Полтавщини знизили ціну на бензин А-95 та дизельне пальне на своїх АЗС

У п'ятницю, 5 травня, середні ціни на бензин А-95 та дизельне пальне на АЗС Полтавщини знизились. Один з операторів ринку зменшив вартість дизельного пального на своїх заправках на 50 копійок за літр, а інший на таку ж суму знизив ціну на бензин А-95. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 5.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,92 0,00 0% Бензин А-95 46,61 -0,06 -0,134% Бензин А-92 44,29 0,00 0% Дизельне пальне 45,71 -0,06 -0,121% Газ автомобільний 21,94 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 5.05.2023 р.