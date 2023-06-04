Кременчуцькі плавці блискуче виступили на обласних змаганнях

Із 31 травня до 2 червня у Полтаві проходив Відкритий чемпіонат Полтавської області з плавання. У змаганнях брала участь велика кількість спортсменів з різних міст України: Кременчука, Полтави, Горішніх Плавнів, Києва, Броварів, Кропивницького, Харкова, Сум.
Вихованці відділення плавання Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №1 блискуче виступили на цих змаганнях, посівши такі місця:
Гаврилюк Дарˊя (2007 р.н) виборола:
Панчак Аміна (2008 р.н.) виборола:
Готувала спортсменів до змагань їх особистий тренер Анна Келембет.
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