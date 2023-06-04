Кременчуцькі плавці блискуче виступили на обласних змаганнях

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 569

Із 31 травня до 2 червня у Полтаві проходив Відкритий чемпіонат Полтавської області з плавання. У змаганнях брала участь велика кількість спортсменів з різних міст України: Кременчука, Полтави, Горішніх Плавнів, Києва, Броварів, Кропивницького, Харкова, Сум.

Вихованці відділення плавання Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №1 блискуче виступили на цих змаганнях, посівши такі місця:

Гаврилюк Дарˊя (2007 р.н) виборола:

І місця на дистанціях: 50 м на спині, 100 м на спині

100 м на спині ІІ місце на дистанції 50 м вільним стилем

ІІІ місце на дистанції 200 м комплексне плавання

Панчак Аміна (2008 р.н.) виборола:

І місця на дистанціях: 50 м батерфляй, 100 м батерфляй, 200 м батерфляй, 100 м вільним стилем

Готувала спортсменів до змагань їх особистий тренер Анна Келембет.