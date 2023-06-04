Слуга народу – Полтавщина
Виробництво дронів і санкції для Ірану: Олексій Устенко про головні рішення Верховної Ради на цьому тижні
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Спорт, Кременчук

Кременчуцькі плавці блискуче виступили на обласних змаганнях

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 569

 

Вітаємо наших спортсменів

Із  31 травня до 2 червня у Полтаві проходив Відкритий чемпіонат Полтавської області з плавання. У змаганнях брала участь велика кількість спортсменів з різних міст України: Кременчука, Полтави, Горішніх Плавнів, Києва, Броварів, Кропивницького, Харкова, Сум.

Вихованці відділення плавання Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи №1 блискуче виступили на цих змаганнях, посівши такі місця:

Гаврилюк Дарˊя (2007 р.н) виборола:

  • І місця на дистанціях: 50 м на спині, 100 м на спині
  • ІІ місце на дистанції 50 м вільним стилем
  • ІІІ місце на дистанції 200 м комплексне плавання

Панчак Аміна (2008 р.н.) виборола:

  • І місця на дистанціях: 50 м батерфляй, 100 м батерфляй, 200 м батерфляй, 100 м вільним стилем

Готувала спортсменів до змагань їх особистий тренер Анна Келембет. 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: плавання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх