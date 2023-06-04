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До 12 червня ВПО можуть отримати безоплатні консультації у «Дія.Бізнес»

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 185

 

Консультації проводять онлайн або телефоном

До 12 червня внутрішньо переміщені особи мають змогу отримати консультації з фінансових та юридичних питань від віртуального центру Дія.Бізнес.

Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Фахівці центру підкажуть, як подолати труднощі, а саме:

  • як вести бізнес в Україні;
  • як пристосуватися після повернення до України або деокупованої області;
  • як розв'язати юридичні питання ВПО;
  • як знайти роботу.

Консультації безоплатні й проводяться телефоном або онлайн з 08.00 до 18.00:

  • 0 800 333 183 (дзвінки безоплатні на території України);
  • telegram-чатбот.

 

Раніше ми писали, що при зміні місця проживання ВПО через застосунок «Дія», виплати не скасовуватимуть.


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ВПО переселенці Дія консультації безоплатно онлайн дистанційно Дія.Бізнес telegram довідник
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