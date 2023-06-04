До 12 червня ВПО можуть отримати безоплатні консультації у «Дія.Бізнес»

До 12 червня внутрішньо переміщені особи мають змогу отримати консультації з фінансових та юридичних питань від віртуального центру Дія.Бізнес.
Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Фахівці центру підкажуть, як подолати труднощі, а саме:
Консультації безоплатні й проводяться телефоном або онлайн з 08.00 до 18.00:
Раніше ми писали, що при зміні місця проживання ВПО через застосунок «Дія», виплати не скасовуватимуть.
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