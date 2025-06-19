Битва за День міста: у Кременчуці змінюють Статут громади, поки триває суд із виконкомом

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 225

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» отримала офіційного листа від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради з проханням оприлюднити проєкт нового Статуту Кременчуцької міської територіальної громади. Як зазначено в листі, документ розроблено робочою групою відповідно до чинного законодавства, зокрема законів «Про місцеве самоврядування», «Про народовладдя» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Проєкт подано для публічного обговорення, і влада просить, аби мешканці мали можливість з ним ознайомитися та долучитися до процесу обговорення.

Однією з ключових змін, яку ми зафіксували в новому документі, є оновлення статті 10 «Знаменні дати територіальної громади та свята міського значення». У пункті 10.1 чинної редакції Статуту визначено, що 29 вересня — День міста Кременчука, День визволення його від фашистських загарбників.

У проєкті нової редакції Статуту вказано:

Пункт 10.1. Знаменні дати Громади та свята міського значення:

День міста Кременчука — останні вихідні травня;

День вигнання нацистських загарбників з Кременчука під час Другої світової війни — 29 вересня;

День вигнання нацистських загарбників з території Громади під час Другої світової війни — 29 вересня.

Це важлива правка, адже, як відомо, у 2025 році міська рада ухвалила резонансне рішення про перенесення святкування Дня міста на травень, що викликало суспільний резонанс. Місцева активістка Валентина Трофименко подала позов до суду, вимагаючи скасування цього рішення як такого, що суперечить чинному Статуту.

У попередній редакції Статуту, яка наразі залишається чинною, дата святкування Дня міста визначена чітко — 29 вересня. Відтак, визначення нової дати можливе лише шляхом прийняття нової редакції Статуту, де буде вказано іншу дату святкування. Таким чином, Трофименко стверджує, що міська рада перевищила свої повноваження, оскільки прийняла нову дату святкування, не змінивши при цьому положення Статуту. В результаті, до затвердження нової редакції Кременчук фактично має дві дати святкування Дня міста.

Справу наразі розглядає Полтавський окружний адміністративний суд. Наступне судове засідання призначене на 23 червня 2025 року.

Що далі

Новий Статут перебуває на етапі громадського обговорення. Після завершення цього процесу його мають винести на розгляд Кременчуцької міської ради.

Чому це важливо

Статут — це не просто бюрократичний документ, а локальна «конституція» громади, яка визначає правові рамки функціонування міста. Особливо чутливими є питання, пов’язані з історичною пам’яттю, традиціями та офіційними датами.

Редакція публікує повний текст проєкту Статуту громади для ознайомлення — proyekt-statutu-2025.doc [394 Kb] (cкачиваний: 5)

Ми продовжимо уважно стежити як за судовим розглядом, так і за рішеннями влади щодо майбутнього документа.