Літній десерт із полуницею — готуємо смачно з газетою «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 07:00
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Складові:
300 г полуниці
300 г сметани
3 ст. л. цукрової пудри
3 ч. л. загущувача сметани
0.5 ч. л. ваніліну
70 г присипки мигдальна меренга зелена
м’ята
- Для крему: в сметану кладемо цукрову пудру, ванілін, загусник для сметани, все збиваємо блендером 2-3 хвилини. Крем перекладаємо у кондитерський мішок.
- Беремо склянку (вихід 3 склянки, склянка 250 мл), на дно кладемо крихту мигдальної меренги (зелена), зверху крем, на полуницю, нарізану на середні шматочки. І повторюємо: крихта, крем, полуниця.
- Прикрашаємо зверху трохи кремом, крихтою та м’ятою.
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