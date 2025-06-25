На Полтавщині не продовжуватимуть заборону проведення масованих заходів — ОВА

Водночас наголосили, що залишається чинним рішення Ради оборони Полтавської області від 14 вересня 2023 року № 51 про правила і обмеження проведення масових заходів на території області
У Полтавській області діє заборона масових заходів з 18 по 25 травня — обмеження Рада оборона не продовжувала. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 25 червня.
Водночас наголосили, що залишається чинним рішення Ради оборони Полтавської області від 14 вересня 2023 року № 51 про правила і обмеження проведення масових заходів на території області.
Нагадаємо, 18 червня Рада оборони області скасувала проведення масових заходів на 7 днів.
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