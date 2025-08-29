В умовах воєнного стану проведення масових заходів в Україні відтепер обов’язково має узгоджуватися з військовим командуванням. Відповідне розпорядження направила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко до міністрів, керівників центральних органів влади та начальників обласних і Київської міської військових адміністрацій.
У документі зазначається, що всі урочисті чи інші масові заходи повинні погоджуватися:
Ця вимога базується на положеннях Закону України «Про правовий режим воєнного стану» і має на меті підвищення безпеки громадян під час війни.
нагадаємо, що на Полтавщині з 18 по 25 червня діяла заборона масових заходів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.