Відтепер всі масові заходи мають узгоджуватися з військовим командуванням — Свириденко

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 87

У Києві — безпосередньо з Генштабом ЗСУ

В умовах воєнного стану проведення масових заходів в Україні відтепер обов’язково має узгоджуватися з військовим командуванням. Відповідне розпорядження направила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко до міністрів, керівників центральних органів влади та начальників обласних і Київської міської військових адміністрацій.

У документі зазначається, що всі урочисті чи інші масові заходи повинні погоджуватися:

у регіонах – із військовими командуваннями у зонах їхньої відповідальності;

у Києві – з Генеральним штабом Збройних сил України.

Ця вимога базується на положеннях Закону України «Про правовий режим воєнного стану» і має на меті підвищення безпеки громадян під час війни.

нагадаємо, що на Полтавщині з 18 по 25 червня діяла заборона масових заходів.