Укриття у кременчуцькій гімназії № 2 готово майже на 99%. Про це розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Кременчука Світлана Михайленко на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 25 червня.
Раніше у міськраді повідомляли, що ремонт в укритті гімназії № 2 завершать до 1 вересня.
Додамо: учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дениса Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.
У травні із бюджету Кременчука виділили додатково майже пів мільйона гривень на капітальний ремонт відмостки у закладі освіти. На проблему із неякісною відмосткою говорили й батьки учнів гімназії № 2 наприкінці минулого року: підтоплення заважали облаштуванню укриття у гімназії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.