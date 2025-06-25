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Кременчук, Освіта

Укриття кременчуцької гімназії № 2 готове майже на 99% — департамент освіти

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 128

 

У закладі освіти уже відбулася перевірка ДСНС

Укриття у кременчуцькій гімназії № 2 готово майже на 99%. Про це розповіла т. в. о. директора департаменту освіти Кременчука Світлана Михайленко на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 25 червня.

— По 2-ій гімназії, там уже була перевірка ДСНС, вони склали акт, ще це укриття уже на 99% майже готове. Але ще роботи остаточно там не завершені, — додала Михайленко.

Раніше у міськраді повідомляли, що ремонт в укритті гімназії № 2 завершать до 1 вересня.

Додамо: учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дениса Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.

У травні із бюджету Кременчука виділили додатково майже пів мільйона гривень на капітальний ремонт відмостки у закладі освіти. На проблему із неякісною відмосткою говорили й батьки учнів гімназії № 2 наприкінці минулого року: підтоплення заважали облаштуванню укриття у гімназії.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гімназія № 2 укриття
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