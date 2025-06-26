На Полтавщині прогнозують сильний вітер
Сьогодні, 07:57
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Оголошено I рівень небезпечності, жовтий
Вранці та вдень 26 червня на Полтавщині прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Рекомендації для безпеки:
- Не залишайте транспорт під деревами та білбордами.
- Зачиніть вікна вдома та на балконах.
- На вулиці — уникайте прогулянок у лісопаркових зонах.
- Дотримуйтеся обережності при пересуванні.
Автор: Телеграф
Джерело фото: Unsplash
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