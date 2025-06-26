Сьогодні, 26 червня, внаслідок сильних поривів вітру без світла лишилися жителі трьох громад області, у тому числі й на Кременчуччині. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
За його словами, нині без електропостачання перебувають 529 користувачів у Глобинській, Гадяцькій та Пирятинській громадах. Енергетики вже працюють над відновленням електроенергії у громадян.
Наагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували прогнозували сильні пориви вітру, до 15-20 м/с. У зв'язку із цим в області оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
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