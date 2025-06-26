У Кременчуці центр надання соціальних послуг «Турбота» буде надавати платні послуги: що відомо

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 327 Коментарів: 1

У Кременчуці комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «Турбота» зможе надавати платні послуги. Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів учора, 25 червня.

Відбудуться такі зміни у роботі підприємства після того, як воно пройде реорганізацію — воно «перетвориться» у комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг «Турбота».

Як повідомили працівнкии установи, така зміна організаційно-правової форми буде більш ефективною. Зокрема, підприємство стане фінансово автономним. Сюди ж відноситься також і надання платних послуг. Якими ці послуги будуть — наразі невідомо.

Нагадаємо, у травні КУ «Турбота» виділили 1,5 мільйона гривень зі Стабфонду Кременчуцької громади на завершення ремонту у приміщенні колишньої жіночої консультації на вулиці Івана Мазепи.