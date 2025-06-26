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У Кременчуці центр надання соціальних послуг «Турбота» буде надавати платні послуги: що відомо

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 327 Коментарів: 1

 

Відбудуться такі зміни після реорганізації закладу

У Кременчуці комунальна установа «Центр надання соціальних послуг «Турбота» зможе надавати платні послуги. Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів учора, 25 червня.

Відбудуться такі зміни у роботі підприємства після того, як воно пройде реорганізацію — воно «перетвориться» у комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг «Турбота».

Як повідомили працівнкии установи, така зміна організаційно-правової форми буде більш ефективною. Зокрема, підприємство стане фінансово автономним. Сюди ж відноситься також і надання платних послуг. Якими ці послуги будуть — наразі невідомо.

Нагадаємо, у травні КУ «Турбота» виділили 1,5 мільйона гривень зі Стабфонду Кременчуцької громади на завершення ремонту у приміщенні колишньої жіночої консультації на вулиці Івана Мазепи.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: турбота реорганізація платні послуги
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Коментарі: 1

1 795
hunter:
Сьогодні, 12:11

И в чем смыл этой турботы,если есть цнап? Или там можно за деньги сделать любую справку? Такой бред слили миллионы бюджетных денег а по факту будет шарашкина контора.

 


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