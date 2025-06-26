У Кременчуці розслідують можливе привласнення грошей службовцями ДСНС та будівельною фірмою — джерела

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Правоохоронці вивчають закупівлю Другого Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області — це стосується капітального ремонту будівлі пожежної частини на проспекті Свободи. За даними слідчих, службові особи ДСНС та представники фірми-підрядника, ТОВ «Фортеця-Буд ЛТД», ймовірно, привласнили бюджетні гроші, завищуючи вартість матеріалів та обсяг виконаних робіт. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела у правоохоронних органах 25 червня.

Службовець ДСНС вже отримав підозру, повідомили джерела.

Додамо, що мова йде про капітальний ремонт будівлі, адмінкорпусу пожежної частини з підвалом на проспекті Свободи. Угоду загін уклав у листопаді 2022 року, загальна вартість робіт склала понад 4 мільйони гривень. На той час начальником загону був Олександр Сушко, який і підписував договір з будівельною фірмою «Фортеця-Буд ЛТД».

Нагадаємо, у Горішніх Плавнях вивчають закупівлю човна-комбайна за 6 млн грн.