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На Полтавщині судили жінку, яка «зливала» у соцмережі інформацію про роботу військових ТЦК

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 252

 

Вирок жінка отримала за перешкоджання законній діяльності ЗСУ

На Полтавщині судили жінку, яка «зливала» у соцмережі інформацію про перебування та пересування військовослужбовців ТЦК. Про це стало відомо із вироку Миргородського міськрайонного суду від 19 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена родом із Бєлгородської області РФ.

Так минулої осені жінка приєдналася до одного із телеграм-чатів, де публікувалася інформація про час та місця проведення мобілізаційних заходів співробітниками ТЦК, а також місця розташування блокпостів ТЦК. Подібну інформацію у цьому чаті поширювала й обвинувачена — це призвело до «зниження ефективності мобілізаційних заходів на території міста Миргород», зазначено у вироку. Правоохоронці задокументували щонайменше два випадки, коли жінка публікувала таку інформацію у чаті.

На суді обвинувачена свою вину визнала та уклала угоду із прокурором. 

Рішенням суду жінку визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України) та призначив їй покаранні у вигляді 5 років ув'язнення. Проте на підставі ст. 75 ККУ звільнив її від покарання з випробуванням та призначив 2 роки іспитового строку.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулиці, щоб запитати містян, чи треба карати тих, хто поширює інформацію про пересування військових Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Думки людей розділилися — одні вважають такі дії неприпустимими, інші говорять про зловживання з боку військкоматів.

Додамо, що з початку 2025 року вже три адміни телеграм-каналів отримали вироки за поширення даних про ТЦК на Полтавщині. Усіх обвинувачених визнали винними у публікації даних про місцеперебування військових у телеграм-каналах. Вони уклали угоду зі слідством та отримали по 5 років позбавлення волі, однак звільнені від відбування покарання з іспитовими строками від 1 до 2 років.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду ТЦК та СП перешкоджання
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