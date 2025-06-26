У Кременчуці із магазину «Роксолана» 11-річний хлопець поцупив товару на 3 тисячі гривень, аби потішити подруг

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 528

У поліції зазначають, що відповідальність за дії хлопця нестимуть батьки

У Кременчуці із магазину «Роксолана» 11-річний хлопчик вкрав іграшок орієнтовно на 3 тисячі гривень. Про подію журналісти «Кременчуцького Телеграфа» дізналися від керівництва магазину.

Відомо, що хлопчик прийшов до магазину у понеділок близько 8.30, відразу після відкриття. Він прицінювався до іграшок, трохи поговорив із продавчинею. Але та запідозрила неладне і спровадила його із приміщення.

Проте через деякий час хлопчик повернувся. Він побачив, що за касою була вже інша продавчиня, яка була зайнята з іншими клієнтами. Тож хлопчик навприсядки пройшов до прилавку із товаром і виніс дві коробки з іграшками.

Оскільки клієнтів у магазині було багато, перша крадіжка хлопця лишилася непоміченою. Тож через певний час він повернувся знов. Цього разу йому вдалося винести вже три коробки з іграшками. Загальна сума збитків для магазину склала близько 3 тисяч гривень.

«Ціллю» хлопця стала популярна нині серед дітей іграшка «лабубу». Як з’ясувалося, він дарував їх знайомим дівчатам.

У магазині додали, що після інциденту мама хлопця усі збитки відшкодувала.