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Можливі переплати: у Горішніх Плавнях вивчають закупівлю човна-комбайна за 6 млн грн

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 238

На рятувальну станцію доправили плавзасіб, який, за даними слідства, не відповідав умовам договору: був без ідентифікаційних номерів, із ознаками реконструкції, а замість заводського маркування мав замальоване українське походження

20 червня Автозаводський райсуд Кременчука відмовив слідчим у доступі до документів у справі про ймовірне привласнення бюджетних коштів під час закупівлі плавзасобу для комунального підприємства у Горішні Плавнях. Про це стало відомо з ухвали, оприлюдненої в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як стало відомо з попередніх рішень судів та системи публічних закупівель Prozorro, йдеться про договір між комунальним підприємством «Спецеко» та приватним підприємством «Підйомно-транспортне обладнання», укладений у березні 2020 року на загальну суму у понад 6 мільйонів гривень. За контрактом підприємство мало поставити човен-комбайн для скошування водної рослинності. Попередню оплату у 1,8 млн грн КП переказало 3 квітня. Однак у жовтні на рятувальну станцію доправили плавзасіб, який, за даними слідства, не відповідав умовам договору: був без ідентифікаційних номерів, із ознаками реконструкції, а замість заводського маркування мав замальоване українське походження. У акті технічного нагляду, наданому для держреєстрації, зазначено, що човен виготовлений в Румунії. Але під написом «WorkerMachines DF 950» експерти побачили зафарбовану позначку «Виробник Україна» з електронною поштою та номером телефону.

Також слідчі з’ясували, що підприємство, ймовірно, завищило вартість човна. За документами, компанія придбала його в іншої фірми за 1,3 млн грн, а та — з Китаю за 1,25 млн грн. Тим часом експертиза показала, що середня ринкова вартість такого обладнання становила понад 3,5 млн грн. Водночас ПП вимагало оплатити товар у повному обсязі — ще понад 4,2 млн грн. У суді підприємство домоглося стягнення цих коштів з КП.

Слідчі намагалися отримати тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження, однак суд відмовив. Ухвалу обґрунтовано тим, що матеріали виконавчого провадження зазвичай не містять первинних документів, які мають значення для кримінального провадження. Крім того, слідчий не довів, які саме обставини ці документи могли б допомогти встановити. Відтак, підстав для задоволення клопотання не знайшли.

Як писало видання «Наші Гроші», на момент закупівлі «Підйомно-транспортне обладнання» було зареєстроване у Дніпрі на директора Павла Левчука з Кам’янського. Воно мало виробництво у м. Олександрія Кіровоградської обл. по вул. Світловодській, 35 і по вул. Єфремова, 27, де було прописане ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного обладнання» Світлани та Оксани Кулікових. Єдиним конкурентом було криворізьке ТОВ «Нові енергетичні системи» Миколи Мороза із Кривого Рогу і Миколи Григора із с. Войнівка Олександрійського р-ну Кіровоградської обл. Воно має виробництво по вул. Церковній, 3 у Кривому Розі.

Водночас нині приватним підприємством володіє і керує Микола Григор з Кіровоградської області, йдеться в аналітичній системі Clarity Project. Адресу реєстрації вказали місто Олександрія.

Нагадаємо, у Кременчуці розслідують ремонт дороги на вулицях Шевченка і Троїцької.

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: Наші Гроші
Теги: закупівлі Горішні Плавні
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