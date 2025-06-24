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Кременчуцькі лікарні й досі «в боргу» перед «Полтаватеплоенерго»: на погашення потрібно понад 7 млн грн

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 371 Коментарів: 1

 

Депутати міськради мають погодити виділення коштів на погашення боргів за тепло

Медзаклади Кременчука й досі мають борг перед «Полтаватеплоенерго» за спожите раніше тепло: на їх погашення необхідно понад 7 мільйонів гривень. Про це стало відомо із проєктів рішення Кременчуцької міської ради.

Борги лікарні мають сплатити відповідно до рішень Господарського суду, хоча раніше згадувалося про апеляційні провадження у справах.

Скільки заборгували лікарні Кременчука:

  • лікарня «Придніпровська» — 1 мільйон 68 тисяч 857 гривень;
  • лікарня імені Богаєвського — 3 мільйони 96 тисяч 435 гривень;
  • лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» — 3 мільйони 6 тисяч 607 гривень.

Загальна сума боргу — 7 мільйонів 171 тисяча 899 гривень.

Виділення цих коштів мають погодити кременчуцькі депутати на найближчому засіданні сесії міської ради.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці комунальне некомерційне медичне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» сплатило понад 1 млн грн боргу за спожите тепло перед «Полтаватеплоенерго».

1
Автор: Яна Гудзь
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Коментарі: 1

5 196
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:49

Дуповозки важнійше ж


0 0

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