Кременчуцькі лікарні й досі «в боргу» перед «Полтаватеплоенерго»: на погашення потрібно понад 7 млн грн

Медзаклади Кременчука й досі мають борг перед «Полтаватеплоенерго» за спожите раніше тепло: на їх погашення необхідно понад 7 мільйонів гривень. Про це стало відомо із проєктів рішення Кременчуцької міської ради.
Борги лікарні мають сплатити відповідно до рішень Господарського суду, хоча раніше згадувалося про апеляційні провадження у справах.
Загальна сума боргу — 7 мільйонів 171 тисяча 899 гривень.
Виділення цих коштів мають погодити кременчуцькі депутати на найближчому засіданні сесії міської ради.
Нагадаємо, раніше у Кременчуці комунальне некомерційне медичне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» сплатило понад 1 млн грн боргу за спожите тепло перед «Полтаватеплоенерго».
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