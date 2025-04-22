Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Олена Шуляк
Скільки ветеранів цього року мають отримати житло
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці ЦПМСД № 1 заборгувала «Полтаватеплоенерго» за тепло: із медзакладу стягнули понад 1 млн грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 474

 

Тепер ці кошти у бюджеті медзакладу потрібно поновити, аби медикам вистачило на зарплату у квітні

Із комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» у Кременчуці стягнули понад 1 мільйон гривень боргу за тепло на користь «Полтаватеплоенерго». Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що основний борг за теплопостачання становить 788 тисяч 293 гривні. Разом із пенею, річними відсотками, інфляційними втратами та судовими й виконавчими зборами сума сягнула 1 мільйон 21 тисячу 702 гривні

Тепер департамент охорони здоров'я звертається до Кременчуцької міськради з проханням поновити в бюджеті медзакладу стягнену судом суму, оскільки такі витрати не були передбачені, а ці гроші планували витратити на зарплати працівникам ЦПМСД №1 у квітні.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що лікарів-педіатрів ЦПМСД №1 у Кременчуці відправляють у відпустку власним коштом. Також раніше ми писали про те, що до кінця року кременчуцьким медикам може не вистачити грошей на зарплати.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: ЦПМСД № 1 Полтаватеплоенерго борг за тепло
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх