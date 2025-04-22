У Кременчуці ЦПМСД № 1 заборгувала «Полтаватеплоенерго» за тепло: із медзакладу стягнули понад 1 млн грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 474

Тепер ці кошти у бюджеті медзакладу потрібно поновити, аби медикам вистачило на зарплату у квітні

Із комунального некомерційного медичного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» у Кременчуці стягнули понад 1 мільйон гривень боргу за тепло на користь «Полтаватеплоенерго». Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що основний борг за теплопостачання становить 788 тисяч 293 гривні. Разом із пенею, річними відсотками, інфляційними втратами та судовими й виконавчими зборами сума сягнула 1 мільйон 21 тисячу 702 гривні.

Тепер департамент охорони здоров'я звертається до Кременчуцької міськради з проханням поновити в бюджеті медзакладу стягнену судом суму, оскільки такі витрати не були передбачені, а ці гроші планували витратити на зарплати працівникам ЦПМСД №1 у квітні.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що лікарів-педіатрів ЦПМСД №1 у Кременчуці відправляють у відпустку власним коштом. Також раніше ми писали про те, що до кінця року кременчуцьким медикам може не вистачити грошей на зарплати.