У четвер у Горішніх Плавнях попрощаються із загиблим на війні бійцем Олегом Невмержицьким

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 370

У четвер, 24 квітня, у Горішніх Плавнях попрощаються із полеглим на війні військовослужбовцем Олегом Невмержицьким. Про це інформують у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.

Відомо, що народився захисник у 1983 році.

Він до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народові. Життя Олега — це приклад справжньої мужності, самопожертви та безмежної любові до рідної землі. Його подвиг — неоціненний. Його ім’я — назавжди у наших серцях, — йдеться у повідомленні від містян.

Церемонія прощання з героєм відбудеться у четвер, 24 квітня 2025 року:

10.30 — збір біля «Оптовичка» (ЗОШ № 1);

11.00 — відспівування;

11.30 — поховання на Алеї Слави міського кладовища.

Усіх небайдужих просять приєднатися до вшанування пам’яті полеглого захисника та утворити живий коридор.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Олега Невмержицького.