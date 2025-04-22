У четвер у Горішніх Плавнях попрощаються із загиблим на війні бійцем Олегом Невмержицьким

У четвер, 24 квітня, у Горішніх Плавнях попрощаються із полеглим на війні військовослужбовцем Олегом Невмержицьким. Про це інформують у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.
Відомо, що народився захисник у 1983 році.
Він до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народові. Життя Олега — це приклад справжньої мужності, самопожертви та безмежної любові до рідної землі. Його подвиг — неоціненний. Його ім’я — назавжди у наших серцях, — йдеться у повідомленні від містян.
Церемонія прощання з героєм відбудеться у четвер, 24 квітня 2025 року:
Усіх небайдужих просять приєднатися до вшанування пам’яті полеглого захисника та утворити живий коридор.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Олега Невмержицького.
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