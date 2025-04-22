«Благоустрій Кременчука» хоче придбати модульну кабіну для цілодобового пункту охорони: у скільки це обійдеться

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 75

Інформації про те, де кабіна буде розміщена, наразі немає

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» хоче придбати модульну кабіну для цілодобового пункту охорони. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що орієнтовна вартість модульної кабіни — 99 тисяч гривень. Придбати її хочуть для запобігання розкрадання або псування комунального майна. Відомо також, що конструкція модульної кабіни являє собою раму з оцинкованого стального профілю, заповнену композитним утеплювачем та вкриту з обох сторін облицювальними панелями. У ній цілодобово перебуватимуть працівники «Благоустрою Кременчука» задля недопущення розкрадання або псування комунального майна.

Відповідний проєкт рішення має на меті внести зміни до Програми діяльності та розвитку КП «Благоустрій Кременчука» на 2025-2027 роки, та виділити підприємству додаткові 99 тисяч гривень на придбання цієї кабіни.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що «Благоустрій Кременчука» закуповує нову машину вартістю понад 5 млн гривень. Придбати її мали до 21 квітня.



