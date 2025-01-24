Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

КП «Благоустрій Кременчука» закуповує нову машину: очікувана вартість — понад 5 млн гривень

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 117

Авто мають доставити до 21 квітня

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» купляє нову дорожню машину. Очікувану вартість підприємство встановило у 5 млн 70 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Тендер оприлюднили 24 січня. Авто мають доставити до 21 квітня. У технічних вимогах вказали, що машина має бути випущена не раніше 2025 року, новою. Транспорт потрібен для вивезення сміття та опалого листя, полива зелених насаджень та цілорічного утримання міських автодоріг з асфальтобетонним покриттям.

Нагадаємо, у листопаді комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» придбало новий автогідропідйомник телескопічний АТ-18/8 на шасі DAYUN CGC1060 за 3,99 млн гривень з робочою висотою 18 м. Тоді у додатку до тендерної документації з технічними вимогами журналісти виявили, що параметри потрібного автопідйомника подекуди майже один в один списані з сайту заводу «Альфатекс», що належить депутату Полтавської обласної ради Миколі Корецькому.

ПО ТЕМІ:

«Кременчукводоканал» замовляє новий самоскид за майже 5 млн грн 

0
Автор: Телеграф Джерело фото: alfateks.com.ua
Теги: Благоустрій Кременчука
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх