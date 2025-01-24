КП «Благоустрій Кременчука» закуповує нову машину: очікувана вартість — понад 5 млн гривень

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Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» купляє нову дорожню машину. Очікувану вартість підприємство встановило у 5 млн 70 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Тендер оприлюднили 24 січня. Авто мають доставити до 21 квітня. У технічних вимогах вказали, що машина має бути випущена не раніше 2025 року, новою. Транспорт потрібен для вивезення сміття та опалого листя, полива зелених насаджень та цілорічного утримання міських автодоріг з асфальтобетонним покриттям.

Нагадаємо, у листопаді комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» придбало новий автогідропідйомник телескопічний АТ-18/8 на шасі DAYUN CGC1060 за 3,99 млн гривень з робочою висотою 18 м. Тоді у додатку до тендерної документації з технічними вимогами журналісти виявили, що параметри потрібного автопідйомника подекуди майже один в один списані з сайту заводу «Альфатекс», що належить депутату Полтавської обласної ради Миколі Корецькому.