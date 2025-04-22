На Кременчуччині затримали чергових браконьєрів: збитки за рибу сягнули понад 180 тис. грн

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 119

Човен та рибальські знаряддя, а також рибу у браконьєрів вилучили

Учора, 21 квітня, близько 21.50 на Кременчуччині поблизу села Стара Білецьківка в акваторії Кам'янського водосховища затримали двох браконьєрів, які наловили риби на понад 180 тисяч гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

У порушників інспектори виявили близько 13 кг риби улову: 14 рибин плітки, 5 рибин плоскирки, 3 рибини ляща, 1 рибину білизни, 2 рибини синця, 76 рибин карася.

Такою риболовлею браконьєри завдали збитків рибному господарству на 185 тисяч 472 гривні.

На місце події інспектори рибоохоронпатруля викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили заборонені знаряддя лову, гумовий човен, весла та незаконно виловлену рибу.

На браконьєрів правоохоронці склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також порушили кримінальне провадження.