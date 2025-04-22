На Кременчуччині затримали чергових браконьєрів: збитки за рибу сягнули понад 180 тис. грн

Учора, 21 квітня, близько 21.50 на Кременчуччині поблизу села Стара Білецьківка в акваторії Кам'янського водосховища затримали двох браконьєрів, які наловили риби на понад 180 тисяч гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.
У порушників інспектори виявили близько 13 кг риби улову: 14 рибин плітки, 5 рибин плоскирки, 3 рибини ляща, 1 рибину білизни, 2 рибини синця, 76 рибин карася.
Такою риболовлею браконьєри завдали збитків рибному господарству на 185 тисяч 472 гривні.
На місце події інспектори рибоохоронпатруля викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили заборонені знаряддя лову, гумовий човен, весла та незаконно виловлену рибу.
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