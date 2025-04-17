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На Кременчуцькому водосховищі поліція виявила браконьєрів: ними завдано збитків на понад 5 млн грн

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 196

  

Під час патрулювання Сулинського заказника поліціянти виявили порушників нерестової заборони — вилено майже 220 кг незаконно виловленої риби

Учора, 16 квітня, близько 7.00 працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, роти поліції особливого призначення та Держекоінспекції під час патрулювання Сулинського заказника поблизу села Броварки виявили в автомобілі Volkswagen caddy близько 200 кг риби зі слідами обвічкування без відповідних документів. Автівкою керував 73-річний житель селища Градизьк. За попередньою оцінкою фахівців, цим уловом державі завдано збитків на майже 5 млн грн. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Другий випадок браконьєрства був виявлений також в ході патрулювання неподалік села Бугаївка Градизької громади. Місцевий 23-річний чоловік сіткою виловив близько 20 кг риби. Сума завданих ним збитків складає близько 245 тис. грн. Для документування злочинної діяльності на місце події прибула слідчо-оперативна група відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції.

За даними фактами підрозділом дізнання відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає до 3 років обмеження волі. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 14 квітня, поблизу села Світлогірське Кобеляцької громади затримали чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. У правопорушника вилучили понад 50 кг риби, браконьєрські сітки, гумовий човен та легковий автомобіль. 

13 квітня ми писали, що на Кременчуччині виявили двох браконьєрів, які під час нересту ловили рибу електровудками. За цим фактом також відкрите кримінальне провадження за ст. 249.
Ми також повідомляли, що із 1 квітня, на Полтавщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Раніше ми писали, що торік у період нерестової заборони на Полтавщині браконьєри наловили риби на понад 13 млн грн

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Кременчуцьке водосховище браконьєри риба
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