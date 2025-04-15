На Полтавщині виявили браконьєра з 50 кг риби: у нього вилучили сітки, човен та автівку

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Учора, 14 квітня, поблизу села Світлогірське Кобеляцької громади піймали чоловіка, який здійснював незаконний вилов риби. У правопорушника вилучили понад 50 кг риби, браконьєрські сітки, гумовий човен та легковий автомобіль. Про це повідомила пресслужба головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— Під час профілактичного рейду працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції виявили місцевого чоловіка (2000 р. н.), який за допомогою браконьєрських сіток та з використанням гумового човна виловив понад 50 кілограмів риби. За попередньою оцінкою фахівців, фігурант заподіяв збитків державі на суму понад 220 тисяч гривень. Браконьєрські знаряддя лову та транспортний засіб вилучені, а водні біоресурси передано для реалізації в дохід держави. Триває досудове розслідування, — повідомив начальник відділення поліції № 2 (м. Кобеляки) Олексій Шуліка.

За цим фактом підрозділом дізнання внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 тис. грн) або пробаційний нагляд чи до 3 років обмеження волі. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівникам Національної поліції України, представникам ЗСУ та інших органів державної влади.

Учора ми писали, що на Кременчуччині виявили двох браконьєрів, які під час нересту ловили рибу електровудками. За цим фактом також відкрите кримінальне провадження за ст. 249.

Ми також повідомляли, що із 1 квітня, на Полтавщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби. Раніше ми писали, що торік у період нерестової заборони на Полтавщині браконьєри наловили риби на понад 13 млн грн