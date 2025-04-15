«Кремінь» перервав безвиграшну серію у першій лізі, яка тривала 10 матчів

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«Кремінь» — «Минай» (Іжгород)- 1:0 (1:0). Перша ліга. Група вибування. 3 тур. 13 квітня 2025 р. Горішні Плавні. Стадіон «Юність».

Суддя: Вероніка Васильченко (Слов’янськ).

«Кремінь»: Матус, Тилоха, Сидоренко, Бондар, Боровський, Жданович, Покась (Стецюк, 65), Савіцький, Молько, Прокопчук (Максименко, 30), Ковальський (Аркуша, 63).

Головний тренер — Ігор Климовський.

«Буковина»: Росул, Максимець (Рожко, 69), Чуєв, Гаврилюк, Малакі, , Пріхна, Дорошенко (Баник, 84), Рязанцев (Булгатов, 46), Раско (Токар, 90+1), Воробчак (Тищук, 69), Гунічев.

Головний тренер Євгеній Калиниченко.

Гол: Жданович (36).

Буквально перші хвилини матчу в Горішніх Плавнях показали, що між командами буде дуже серйозне протистояння, що команди все віддадуть, аби здобути три залікові очки. «Кременю», як чисте повітря, потрібна була перемога. По-перше, кременчужани в цьому році ще не здобули жодного очка і продовжують твердо перебувати на останньому місці турнірної таблиці групи «вибування». По-друге, команда Ігоря Климовського вже десять матчів підряд не здобувала перемогу. Звісно, пора б уже показати всім, що команда не є хлопчиками для биття.

Але й «Минай» так просто не мав наміру піднімати білий прапор. Тим паче, що команда перебувала і перебуває на третьому місці, підтверджуючи серйозність заявлених амбіцій — а чому б їй не претендувати на підвищення у класі?

«Минай» розпочав гру у Горішніх Плавнях активніше. Команда із Закарпаття першою завдала удару по воротах, першою подавала кутовий. І взагалі, якщо зважати лише на математичні підрахунки, то перевага, особливо в ударах по воротах, у створенні тиску на ворота суперника була на боці гостей. Але справа до так званих стовідсоткових моментів біля воротарських володінь Артема Матуса не доходила.

Всі, хто спостерігав за ходом цього поєдинку, погодяться напевно із твердженням, що серед трьох офіційних матчів весни-2025 поєдинок з «Минаєм» у виконанні «Кременя» був найзмістовнішим.

— Найголовніше, — одразу бере слово головний тренер Ігор Климовський, — що це був перший матч у першій лізі, коли ми не пропустили у свої ворота. І я перед початком цього матчу сказав своїм хлопцям: «Якщо не пропустимо, а самі заб ’ ємо, то перемогу здобудемо».

Власне, так і сталося. Ігор Климовський наголошує, що складниками цього успішного результату є самовідданість всіх без винятку футболістів, їхнє велике бажання здобути позитивний результат, боротися на кожному клаптику поля, ігрова дисципліна, активність і здорова агресивність.

Так, можна згадати один з моментів, коли футболіст «Миная» влучив у стійку воріт «Кременя». Водночас варто нагадати, що ще в першому таймі дуже небезпечно бив по воротах гостей Боровський, що Покась завдяки своїм індивідуальним діям мав «вбивчий» момент, але пробив вище воріт.

А вже на 11-й хвилині суддя просто зобов’язана була призначати пенальті у ворота «Миная». Після подачі кутового небезпечно головою пробивав Савіцький — м’яч, що й чітко показав повтор, влучив в руку захиснику, але чому Вероніка Васильченко належним чином не зреагувала на епізод — хай то залишиться на її сумлінні.

Єдиний і вирішальний гол «Кременя» був забитий у першому таймі. Прохід лівим флангом Владислава Молька футболісти «Миная» зупинили недозволеним прийомом. А далі все пройшло за красивим і результативним сценарієм. Напрочуд точний навіс в карний майданчик зробив Андрій Савіцький. А там у чудовому стрибку красивий, але головне — точний удар головою вдався Олексію Ждановичу, м’яч по дузі залетів у дальній від воротаря «Миная» кут воріт 1:0.

Автор переможного голу Олексій Жданович

Попереду ще було багато часу. Зрозуміло, що гості будь-що намагалися відігратися. Але і за такого сценарію господарі були ближчими до того, аби забити ще. Зрештою, футболісти «Кременя», проявивши неабияку силу волі, характер, зуміли вистояти, і здобули таку бажану перемогу.

— Хлопці були наскільки задоволені, що піднесена атмосфера в роздягальні після фінального свистка переконала мене: вони, здається могли б ще тайм відіграти, а не те що дограти кілька хвилин, коли стався відбій повітряної тривоги. Сьогодні була команда, і всі футболісти заслуговують на слова подяки. Я скажу так, одним словом — «Молодці!», — закінчив свій короткий підсумок матчу Ігор Климовський.

Правда, додав він, не обійшлося й без прикрих моментів. Так, добре, що після заліковування травми на поле повернувся Данило Аркуша. Але у ході матчу з «Минаєм» пошкодження отримали Дмитро Прокопчук та Дмитро Покась.

…Наступний матч «Кремінь» проведе 19 квітня у Хмельницькому з місцевим «Поділлям». Початок гри о 12.30.



